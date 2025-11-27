Vezměte si popcorn, budu vám vyprávět můj příběh v politice, říká Babiš

Josef Kopecký
  6:04
Poslanci se sejdou kvůli pokusu pěti stran přimět šéfa ANO Andreje Babiše, aby jím řekl, jak chce řešit střet zájmů, do nějž by se dostal po jmenování premiérem. „Nebudu obstruovat, ale řeknu vám můj příběh. Takže si vemte popcorn a budu vám vyprávět můj příběh v politice, ale určitě i ohledně střetu zájmů,“ avizuje Babiš, že schůze může vypadat jinak, než strany bývalé pětikoalice plánují.
Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Andrej Babiš (ANO). (19....

Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Andrej Babiš (ANO). (19. listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Andrej Babiš (ANO). (19....
Andrej Babiš předal prezidentu Petru Pavlovi návrh na složení nové vlády. (26....
Andrej Babiš předal prezidentu Petru Pavlovi návrh na složení nové vlády. (26....
Andrej Babiš předal prezidentu Petru Pavlovi návrh na složení nové vlády. (26....
15 fotografií

Schůze, o jejíž svolání požádali poslanci KDU-ČSL, ODS, STAN, TOP 09 a Pirátů, má začít v podvečer. Šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura ji svolal na 18 hodin a její program nechtějí podpořit strany nové koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.

Ještě před hlasováním o programu mohou vystoupit řečníci s přednostním právem a tak bude ze všeho nejvíc záležet na tom, kdo se dřív dostane k řečnickému pultu.

Pětice stran nazvala mimořádnou schůzi „Objasnění řešení střetu zájmů Andreje Babiše, možného budoucího premiéra“.

„Platí stále to, co bylo řečeno, že já to řeknu veřejně, ale my jsme se nedomlouvali na nějakém konkrétním termínu,“ řekl ve čtvrtek na Hradě Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem, kterému přinesl svůj návrh na složení nové vlády ANO, SPD a Motoristů sobě.

„Prezident republiky je připraven jmenovat předsedou vlády Andreje Babiše do týdne po zveřejnění způsobu řešení jeho střetu zájmů a následně jmenovat do několika dní vládu jako celek. Termín oznámení je zcela v rukách Andreje Babiše,“ oznámil pak Hrad v tiskové zprávě.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

OBRAZEM: Sucho na Lipně odhalilo zatopený les, břeh je pastí pro tisíce škeblí

Sucho odhalilo řadu míst na lipenské přehradě. Na snímku je Rakouská zátoka u...

Rakouská zátoka v oblasti lipenské přehrady u silnice vedoucí z Frýdavy do Kyselova na Českokrumlovsku podél pravého břehu je na suchu. Nedostatek vody v nádrži tu odhaluje stovky pařezů a kmenů...

Šampioni F1 jeli na vyhlášení vítězů cadillacem. Růžovým, z Lega, z Kladna

Obří růžový Cadillac F1 z LEGO kostek ohromil fanoušky v Miami

Formule 1 v Las Vegas o víkendu nabídla napínavé závody, ale i nečekanou atrakci mimo trať. Diváky ohromil Cadillac Fleetwood z padesátých let, postavený z více než 418 tisíc Lego kostek. Model...

27. listopadu 2025

Když se péče o krajinu a chov zvířat potkají v jednom poctivém, ale o to zajímavějším příběhu

Ve spolupráci
Šrůtkova ekologická farma

Nahlédněte do života farmáře, který dokazuje, že zdravé jídlo může vznikat ruku v ruce s péčí o krajinu a skutečným welfare zvířat.

27. listopadu 2025

Kam na učňák? No přece do Trhových Svinů

Komerční sdělení
Kam na učňák? No přece do Trhových Svinů!

A proč? Protože na SŠ v Trhových Svinech to děláme dobře a máme k žákům rodinný přístup…

27. listopadu 2025

Tykač zavírá elektrárny, výroba už není únosná

Elektrárna Počerady

Zavíráme elektrárny, končíme. I tak by se dal ve zkratce popsat obsah dopisu, v němž zástupci společnosti Sev.en Česká energie informují státní úředníky o ukončení provozu elektráren. Oznámení se...

27. listopadu 2025

Více než polovina životopisů se nedočká odpovědi. Týká se to i těch nejlepších

Premium
ilustrační snímek

Poslali tisíc životopisů do tisícovky firem, ale 58 procent z nich se nikdy nedočkalo jakékoli reakce. Mezi uchazeči přitom byli zastoupeni i kandidáti, kteří přesně odpovídali požadavkům zadaným...

27. listopadu 2025

Test hygieny v časech žloutenky: v jediném nákupáku na Moravě byla WC stoprocentní

Premium
ilustrační snímek

Místo, jehož návštěvě se čas od času nevyhne nikdo z nás. Veřejné toalety. Ty v obchodních centrech patří v předvánočním čase k nejvytíženějším. Jak čisté je provozovatelé udržují? Na to se zaměřila...

27. listopadu 2025

Dva členové Národní gardy zemřeli po střelbě poblíž Bílého domu, útočník je zraněný

Příslušníci americké Národní gardy ve Washingtonu před Kapitolem. (26....

Dva příslušníci americké Národní gardy byli ve středu zabiti poblíž Bílého domu. Prvotní informace hovořily o tom, že jsou po střelbě v kritickém stavu, pak ale guvernér Západní Virginie, odkud oba...

26. listopadu 2025  21:16,  aktualizováno  23:02

Nová koalice vrátila rozpočet. Musí ho udělat naše vláda, řekl Babiš

Předseda ANO a zřejmě budoucí premiér Andrej Babiš ve Sněmovně (26. listopadu...

Nová koalice ANO, SPD a Motoristů prosadila vrácení návrhu státního rozpočtu na příští rok s navrženým schodkem 286 miliard korun vládě k přepracování. Čísla, s nimiž návrh pracoval, podle nové...

26. listopadu 2025,  aktualizováno  22:03

Stačila závada jedné tramvaje a padající sníh. V Praze kolabovala doprava

V Praze kolabuje doprava kvůli sněhu. (26. listopadu 2025)

Provoz tramvají a autobusů v Praze zasáhlo husté sněžení, špatná viditelnost i silná automobilová doprava. Dopravní situaci v centru hlavního města kolem 16:00 ještě zkomplikovala technická závada...

26. listopadu 2025  17:45,  aktualizováno  22:03

Nikdo nám nic nevnutí, odmítl Tusk verdikt unijního soudu k stejnopohlavnímu svazku

Polský premiér Donald Tusk (18. listopadu 2025)

Nikdo nám nic nevnutí, pracujeme na vlastním řešení, prohlásil polský premiér Donald Tusk o verdiktu Soudního dvora Evropské unie, podle kterého Polsko pochybilo, když neuznalo manželství dvou...

26. listopadu 2025  21:50

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

Inferno v Hongkongu. Hoří sedm výškových budov, nejméně 36 lidí zahynulo

Rozsáhlý požár zachvátil obytný komplex v severní části Hongkongu. (26....

Nejméně 36 lidí zahynulo při rozsáhlém požáru, který zachvátil sedm z komplexu osmi obytných výškových budov v Hongkongu. Dalších 279 úřady pohřešují. V komplexu je asi dva tisíce bytových jednotek,...

26. listopadu 2025  10:29,  aktualizováno  21:02

Armáda v Guineji-Bissau oznámila převrat. Právě se čekalo na výsledky voleb

V Guineje-Bissau armáda oznámila, že převzala kontrolu nad zemí. (26. listopadu...

Po intenzivní střelbě v okolí prezidentského paláce v hlavním městě Guineje-Bissau oznámili armádní důstojníci převzetí úplné kontroly v zemi. Prohlášení armády bylo přečteno v prostorách velitelství...

26. listopadu 2025  16:27,  aktualizováno  20:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.