Vezměte si popcorn, budu vám vyprávět můj příběh v politice, říká Babiš

Schůze, o jejíž svolání požádali poslanci KDU-ČSL, ODS, STAN, TOP 09 a Pirátů, má začít v podvečer. Šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura ji svolal na 18 hodin a její program nechtějí podpořit strany nové koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.
Ještě před hlasováním o programu mohou vystoupit řečníci s přednostním právem a tak bude ze všeho nejvíc záležet na tom, kdo se dřív dostane k řečnickému pultu.
Pětice stran nazvala mimořádnou schůzi „Objasnění řešení střetu zájmů Andreje Babiše, možného budoucího premiéra“.
„Platí stále to, co bylo řečeno, že já to řeknu veřejně, ale my jsme se nedomlouvali na nějakém konkrétním termínu,“ řekl ve čtvrtek na Hradě Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem, kterému přinesl svůj návrh na složení nové vlády ANO, SPD a Motoristů sobě.
„Prezident republiky je připraven jmenovat předsedou vlády Andreje Babiše do týdne po zveřejnění způsobu řešení jeho střetu zájmů a následně jmenovat do několika dní vládu jako celek. Termín oznámení je zcela v rukách Andreje Babiše,“ oznámil pak Hrad v tiskové zprávě.