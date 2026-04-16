S vámi se nedá bavit, vyčítal Babiš opozici. Mluvil i o definici šílenství

Josef Kopecký
Přímý přenos   5:00aktualizováno  12:55
Premiér Andrej Babiš řekl, že čekal, že se opozice po prohraných volbách bude chovat jinak. „S vámi se nedá o ničem bavit a já jsem se snažil,“ řekl na mimořádné schůzi, kterou vyvolala pětice opozičních stran. „Antibabiš vám volby opravdu nevyhraje,“ prohlásil. Dodal, že bývalá pětikoalice vyčítá současné vládě věci, které měla řešit sama během čtyř let u moci.

„Šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu očekávat jiné výsledky,“ citoval Babiš výrok, který je mylně připisování Albertu Einsteinovi.

Mimořádnou schůzi označil Babiš za zoufalý pokus opozice alespoň na chvíli zaplnit mediální prostor.

„Vy jste proti inflaci nic neudělali, vy jste ji způsobili,“ ohradil se předseda vlády proti tomu, že opozice navrhla první bod mimořádné schůze – zdražování cen pohonných hmot i potravin a hrozba inflace.

Návrh programu mimořádné schůze

1. Zdražování cen pohonných hmot i potravin a hrozba inflace

2. Ohrožení nezávislého fungování České televize a Českého rozhlasu

3. Bezpečnostní chaos vlády Andreje Babiše

4. Riziko ztráty evropských dotací kvůli kauzám Babišovy vlády

Odmítl také, že se jeho vláda snaží ovládnout Českou televizi a Český rozhlas. „To, co říká opozice, není ohrožení demokracie, je to systémová změna financování,“ prohlasil předseda vlády.

„Model financování ze státního rozpočtu není výjimečný,“ řekl Babiš. „Když někdo tvrdí, že to je útok na veřejnoprávní média, tak tomu návrhu nerozumí,“ míní premiér.

Poukázal na to, že ani opozice není v této věci jednotná a poukázal na to, že člen stínové vlády ODS Radim Ivan, dokonce navrhoval dát Českou televizi na burzu.

„Dokud budou o ČT rozhodovat politici, pak vždy bude oheň na střeše. Dlouhodobě se domnívám, že ČT by nejvíce prospělo umístění na burzu. Jsem přesvědčen o tom, že by taková televize nabízela lepší službu i lidem z Letné,“ napsal začátkem dubna na sociální síti X Ivan, který na volebním kongresu ODS kandidoval na předsedu strany poté, co v jejím čele skončil bývalý premiér Petr Fiala.

Je tu snaha destabilizovat a zabít Českou televizi a Český rozhlas, vytkl vládě Kupka

Předseda opoziční ODS Martin Kupka, který na kongresu ODS Radima Ivana porazil, předtím při zdůvodnění svolání schůze mluvil o snaze vlády ochočit si veřejnoprávní média.

„Je tu snaha destabilizovat a zabít Českou televizi a Český rozhlas,“ vytkl vládě Kupka už před schůzí na tiskové konferenci ODS. Podle něj je zřejmé, že se vláda bojí kritiky a médií.

Po Kupkovi se mají u řečnického pultíku střídat zástupci vlády a opozice formou takzvaného zipu. Shodu na tom potvrdili místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová i předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura.

„Evidentně se spěchá se změnou systému, který funguje,“ kritizoval záměry vlády s veřejnoprávními médii po jednání stínové vlády STAN předseda hnutí Vít Rakušan.

Premiér Andrej Babiš u řečnického pultu na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny, kterou opozice svolala k projednání růstu cen pohonných hmot, rizika inflace a budoucnosti veřejnoprávních médií. (16. dubna 2026)
Martin Kupka (ODS) na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny, kterou opozice svolala k projednání růstu cen pohonných hmot, rizika inflace a budoucnosti veřejnoprávních médií. (16. dubna 2026)
Premiér Andrej Babiš u řečnického pultu na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny, kterou opozice svolala k projednání růstu cen pohonných hmot, rizika inflace a budoucnosti veřejnoprávních médií. (16. dubna 2026)
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (29. ledna 2026)
„Pro nás je to červená linie, v tomto neustoupíme. Pokud by se koalice snažila zařadit na program zákon, který představila, využijeme všechny prostředky, včetně obstrukcí. Koalice neřekla, proč chce změnit financování veřejnoprávních médií,“ řekla před mimořádnou schůzí místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová.

„Jsme ochotni se sem přestěhovat a klidně tady bydlet“

Plán vlády zrušit televizní a rozhlasové poplatky a financovat média ze státního rozpočtu rozhořčil šéfa TOP 09 Matěje Ondřeje Havla. „Jsme ochotni se sem přestěhovat a klidně tady kvůli tomu bydlet,“ prohlásil.

Poplatky zrušíme, jsou zastaralé, řekl Klempíř. Kolik dostanou ČT a rozhlas?

Podle návrhu, který tento týden zveřejnil ministr kultury za Motoristy sobě, má Česká televize dostat o miliardu korun méně a Český rozhlas přijít o 400 milionů korun oproti současnému financování z poplatků.

Babiš řeší pouze svůj byznys, prohlásil šéf Pirátů

„Sledujeme, že si Andrej Babiš řeší pouze svůj byznys,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

Vláda se podle něj také vyžívá ve sporech s prezidentem Petrem Pavlem kvůli účasti na summitu NATO místo toho, aby řešila skutečné problémy občanů. „Je za pět minut dvanáct,“ řekl Hřib.

Schůzi vyvolali poslanci ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09, kteří chtějí diskutovat také o riziku, že Česko ztratí evropské dotace kvůli kauzám Babišovy vlády.

Havel uvedl, že chce na mimořádné schůzi otevřít i otázku setrvání ministra obrany Jaromíra Zůny ve vládě. Podle něj by měl buď odstoupit, nebo by ho měl odvolat premiér.

Domnívá se, že ministr obrany cenzuroval prezidenta Pavla, když ministerstvo nepovolilo zveřejnit podcast, který armáda s prezidentem natočila. Opoziční strany chtěly téma otevřít už na řádné schůzi, vládní koalice to ale odmítla.

Návrat totality, roubík pro prezidenta Pavla. Opozice volá po pádu Zůny

Mimořádnou schůzi musel na podnět opozice svolat předseda Sněmovny Tomio Okamura, parlamentní většina ANO, SPD a Motoristé sobě však může zabránit schválení jejího programu i tomu, aby měla konkrétní výsledek.

Před hlasováním o programu mohou vystoupit pouze řečníci s přednostním právem, tedy šéfové stran a poslaneckých klubů, členové vlády a vedení Sněmovny.

Je prakticky jisté, že po jejich vystoupení Sněmovna hlasy vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě navržený program schůze neschválí.

S vámi se nedá o ničem bavit a já jsem se snažil, vyčítá Babiš opozici

Přímý přenos
Premiér Andrej Babiš u řečnického pultu na mimořádné schůzi Poslanecké...

Premiér Andrej Babiš čekal, že se opozice bude po prohraných volbách chovat jinak. „S vámi se nedá o ničem bavit a já jsem se snažil,“ řekl na mimořádné schůzi, kterou vyvolala pětice opozičních...

16. dubna 2026,  aktualizováno  12:30

