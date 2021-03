Poslance čeká debata o letošních maturitách i o návratu dětí do škol

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Ministr školství se postavil proti Babišově představě úředních maturit, tedy že by studenti vůbec nebyli zkoušeni a že by se jim jen vypočítal průměr ze známek minulých let.

Plaga ve středu po jednání s premiérem zveřejnil vlastní představu, která Babišovi vychází jen částečně vstříc. Ústní maturity z češtiny a cizího jazyka budou dobrovolné. Kdo je odmítne, nebude z nich hodnocen. O podobě praktické části rozhodnou školy, řekl ministr školství.

Maturanti pracující kvůli covidu v nemocnicích nebudou muset letos skládat státní didaktické testy, pro ostatní zůstanou povinné. Všichni maturanti budou muset letos skládat školní maturitu ze dvou či tří předmětů podle oboru střední školy, součástí může být i praktická zkouška, dodal ministr.



Poslanci budou diskutovat také o tom, kdy by se mohly vrátit děti do škol. Vláda to sice plánovala už od března, ale kvůli vývoji epidemie koronaviru v Česku naopak poslala domů i žáky prvních a druhých tříd základních škol.

Před diskusí o maturitách a otevírání škol poslance čekají pravidelné interpelace na členy vlády. Ty jsou na programu i odpoledne, tentokráb bez premiéra Andreje Babiše, který odletěl do Izraele.