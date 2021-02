Poslanci opět řeší trest pro Volného, který se rval a hrozil flákancem

Výbor už o případu jednal opakovaně, Volný si ale vyžádal, aby při pokračování jednání mohla být i jeho advokátka. „Požaduji advokáta, protože sám nemám právní vzdělání a v průběhu jednání zazněla strašná spousta legislativních argumentů, odkazů na různé právní předpisy,“ řekl poslanec Lubomír Volný.

Silou se domáhal vystoupení při jednání o prodloužení nouzového stavu. „Po tom, co pan předsedající vypnul panu Volnému mikrofon, tak pan Volný ho napadl,“ řekl mandátovému a imunitního výboru poslanec ANO Michal Ratiborský, který dostal od Volného pěstí, když přišel na pomoc místopředsedovi Sněmovny Tomáši Hanzelovi z ČSSD.

Ten vypnul mikrofon Volnému, který začal urážet jak jeho, tak další sociální demokraty. „Tak já si půjdu sednout k vám na klín a řeknu vám to rovnou do vašeho mikrofonu. Takže,“ řekl Lubomír Volný. „No tak to přijďte,“ opáčil mu Hanzel. „My víme, jak se vám říká v Karviné. Hanzel desítka. Proč? Hanzel, to je vaše jméno a desítka,“ byla slova Volného, po nichž ho řídící schůze vypnul.

Volný se pak vypravil k řečnickému pultu místopředsedy Sněmovny a snažil se vší silou pokračovat dál ve svém vystoupení. „Já jako volený zástupce lidu mám právo se vyjádřit. Jestli tady půjdeš, dostaneš flákanec! Jasné?“ vyhrožoval do mikrofonu místopředsedy Sněmovny.



Hanzelovi přispěchali na pomoc kolegové, se kterými se Volný začal prát. Nakonec ho ze sálu vyvedla ochranná služba a policie oznámila, že incident prověřuje pro podezření z výtržnictví.

Proti verdiktu mandátového a imunitního výboru se může poslanec odvolat k celé dolní komoře.