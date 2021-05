Stát je připraven i na možnost vstupu do hutní společnosti Liberty Ostrava

Stát je připraven i na možnost vstupu do hutní společnosti Liberty Ostrava. „Kdyby ta situace byla kritická, je stát připraven i na tato řešení,“ řekl vicepremiér Havlíček poslancům při projednávání situace v hutní společnosti. Zeptal se ho na to poslanec Pirátů Lukáš Černohorský. Nyní ale ještě podle Havlíčka otázku potenciálního vstupu do společnosti neřeší.