Poslanci mají dokončit schvalování novely lex Ukrajina o ochraně uprchlíků

Schvalování novely dosud Sněmovna nedokončila kvůli obsáhlým kritickým vystoupením poslanců opozičních hnutí ANO a SPD, jimž vadí nový způsob posuzování zdravotního postižení ukrajinských uprchlíků před Putinovou válkou či uzákonění nového trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc.

„Celá vláda se hlavně stará o Ukrajince,“ vyčítal vládě předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Zpochybňoval, že uprchlíci v Česku letos odvedli státu o 5,7 miliardy korun více, než dostali na podpoře, jak deklaruje vláda. „Možná to tak je, ale já moc tomu nevěřím,“ řekl ve Sněmovně.

„Když si vezmete, čistě jenom 150 000 lidí pracujících na českém pracovním trhu, kdybych odhlédl i od odvodů, kdyby se tihle lidi zvedli a řekli jdeme domů, mnoho firem v České republice by mělo zásadní problém, jak vůbec dál fungovat. K tomu máme zhruba ještě nějakých 200 tisíc lidí, kteří tady byli před začátkem války,“ popsal ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, jaký mají lidé z Ukrajiny vliv na chod české ekonomiky.

Lex Ukrajina by se nemusel do budoucna měnit každý rok. Dočasná ochrana by se nově prodlužovala automaticky podle rozhodnutí na úrovni celé Evropské unie.

Možnost získat zvláštní dlouhodobý pobyt

Ekonomicky soběstační uprchlíci budou moci získat v Česku zvláštní dlouhodobý pobyt. „Jedna z podmínek bude ekonomická soběstačnost, práce, nezávislost na státním systému podpory. Takoví lidé určitě dostanou nějaký typ dlouhodobého pobytu,“ řekl už dříve ministr Rakušan.

Uprchlíci s dlouhodobým pobytem budou moci po pěti letech požádat o trvalý pobyt, tak jako jiní cizinci s dlouhodobým pobytem.

ANO chce zabránit, aby byl v lex Ukrajina trestný čin neoprávněná činnost pro cizí moc. Poslanci ANO to označili za „přílepek“.

Novela energetického zákona

Před schvalováním je také novela energetického zákona, která by mohla poslaneckými úpravami omezit peníze ze státního rozpočtu vyplácené na podporované zdroje energie.

Závěrečné projednání energetické novely brzdí ANO. Jeho politici se obávají budoucích arbitráží kvůli omezení podpory fotovoltaik.

Koalice chce dokončit druhé čtení návrhu o zvýšení televizních a rozhlasových poplatků

V podvečer se od 18 hodin poslanci vrátí ke druhému čtení novely počítající se zvýšením televizního a rozhlasového poplatku a s rozšířením okruhu poplatníků.

Koalice chce druhé čtení tento týden dokončit, je tak možné, že přistoupí i ke stanovení pevného času konce obecné rozpravy. Zatím koalice omezila vystoupení poslanců bez přednostního práva na dvakrát deset minut. I tak bylo v úterý před půlnocí přihlášeno do rozpravy ještě 28 poslanců.