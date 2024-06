Poslanci mají jednat o lex Ukrajina a ochraně uprchlíků před Putinovou válkou

Sněmovna by mohla začít jednat o dalším prodlužování dočasné ochrany uprchlíků před Putinovou válkou z Ukrajiny. Zákon zvaný lex Ukrajina by se do budoucna nemusel každoročně měnit kvůli prodloužení dočasné ochrany uprchlíkům. Prodlužovala by se automaticky podle rozhodnutí na úrovni Evropské unie.