Poslanci schvalují lesní zákon, má urychlit boj s kůrovcovou kalamitou

Poslanci TOP 09, Pirátů a ANO chtějí v novele rozšířit možnost vlastníka lesa zvolit si odpovídající dřeviny. Navrhují také, aby bylo v lesích ponecháno určité množství suchých a tlejících stromů na podporu biodiverzity.

Pirátští zákonodárci spolu s TOP 09 rovněž navrhují změny v mysliveckém zákoně. Podle odborníků z Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR by znamenaly například kontrolu lovu zvěře tak, aby mohly odrůstat mladé vysazené listnáče a jedle.

„V průběhu projednávání novely lesního zákona předložila skupina poslanců až do třetího čtení pozměňovací návrh zákona o myslivosti, který nechvalně známou formou takzvaného přílepku mění princip fungování myslivosti, který v Česku existuje téměř dvacet let, vytváří stamilionové náklady pro stát a nepřijatelně omezuje práva vlastníků pozemků a osob vykonávajících na nich myslivost. O chovech zvěře nemají rozhodovat vlastníci pozemků a myslivci, ale státní úředníci tzv. od stolu,“ uvedl předseda myslivecké jednoty Jiří Janota. Nesouhlasí s návrhy TOP 09 a Pirátů, podle kterého by měl plánovat hospodaření se zvěří stát místo uživatelů honiteb.

Odpoledne poslanci rozhodnou o zvýšení důchodů o 900 korun

O zvýšení důchodů v příštím roce rozhodne Sněmovna odpoledne. Průměrná penze má vzrůst podle vládní předlohy o 900 korun měsíčně, tedy nad zákonnou valorizaci. Novelu poslancům vrátil Senát, který chce přilepšit starším seniorům. „Prostě se snažíme, aby se projednal zákon, protože když se neprojedná tento týden, tak bude velký problém,“ řekl šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka, který navrhl změnu středečního programu.



Hned ráno si vzali půlhodinovou přestávku na jednání své poslanecké frakce komunisté. Její předseda Pavel Kováčik to zdůvodnil úterní kritikou Petra Dolínka z ČSSD na adresu předsedy KSČM a místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa.

Dolínek vyčítal Filipovi například jeho názory na události z let 1948 a 1968 v někdejším Československu, výroky ohledně zrušení vepřína na místě někdejšího romského tábora v Letech u Písku a na adresu zejména veřejnoprávních médií.

„Jsme svědky vysmívání se poslaneckému slibu, jsme svědky pošlapávání základní lidské slušnosti a pohrdání jak demokracií, tak základním respektem k ústavě a zákonům České republiky,“ uvedl Dolínek, který v rozhovoru pro iDNES.cz také oznámil, že začne ve středu odpoledne sbírat podpisy pro odvolání Vojtěcha Filipa z funkce místopředsedy Sněmovny. Kováčik označil Dolínkovo vystoupení za útok na Filipovu svobodu slova.