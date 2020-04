Poslanci rozhodnou o zadlužování, schodku 300 miliard i bonusu pro OSVČ

Senát odmítl změnu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, která by vládě umožnila pro příští rok předložit rozpočet se strukturálním schodkem až 4 procenta HDP. „Na příjmech bude chybět minimálně 140 miliard korun. Buď by to znamenalo seškrtat výdaje, nebo zvýšit daně,“ varovala ministryně financí Alena Schillerová, co by znamenalo nepřijetí zákona.



Ani zvyšovat daně, ani škrtat výdaje ale ministryně financí nehodlá. V pondělí ve vládě získala podporu pro úpravu státního rozpočtu na letošní rok a zvýšení jeho schodku na 300 miliard korun.



Sněmovna tak bude hlasovat i právě o zvýšení letošního schodku na 300 miliard korun, o zvýšení plateb státu do zdravotnictví za státní pojištěnce či o prodloužení vyplácení kompenzačního bonusu OSVČ.

Do 8. června chce vláda osobám samostatně výdělečně činným za každý den, kdy byly poškozeny kvůli omezení jejich podnikání, vyplácet pětistovku denně.

Senát vrátil do Sněmovny i možnost odkladu nájemného v bytech a v prostorách pro podnikání. Sněmovna bude muset znovu hlasovat rovněž o působení lékařů ze zemí mimo Evropskou unii bez potřebné aprobace v nemocnicích. Všechny předlohy souvisí s nynější koronavirovou krizí.



Poslanci budou hlasovat také o státních zárukách za komerční úvěry pro podnikatele. Vláda kývla na záruku pro malé a střední firmy ve výši 150 miliard korun, která by jim měla pomoci k úvěrům v celkové výši 600 miliard korun. Maximální výše jednoho úvěru bude moci být 50 milionů korun.

V případě malých a středních firem, které zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců bude plnění ze záruky je v jednotlivém případě omezeno částkou 45 milionů korun, u podnikatelů zaměstnávajících až 500 zaměstnanců bude ručení omezeno částkou 40 milionů korun.

