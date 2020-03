Opatření vlády ke koronaviru? Jako prezervativ až po styku, říká TOP 09

Současné omezení letů je podle něj možným krokem, ale efekt je podle místopředsedy TOP 09 sporný. „Do Itálie totiž jezdí spousta Čechů autem,“ napsal Válek do tiskové zprávy, kterou strana rozeslala. Vláda ani ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podle něj dosud nepředstavili žádný plán opatření, který by reflektoval možné scénáře vývoje nákazy. Jako preventivní krok by podle místopředsedy TOP 09 omezení letů fungovalo pouze v okamžiku, kdy se infekce v Itálii poprvé objevila a byli první mrtví.

„Není důvod k panice, tohle by vláda měla říkat, ale bohužel to nedělá. Systematická mravenčí péče může vést k tomu, že to zvládneme v klidu,“ řekl ve Sněmovně Válek na tiskové konferenci TOP 09.

Ministři se při pondělním jednání Bezpečnostní rady státu rozhodli, že budou dočasně zastaveny přímé letecké linky z letišť na severu Itálie - z letiště Malpensa u Milána, z Bergama, Boloni, Benátek a Trevisa - a z Jižní Koreje. To s účinností od čtvrtka 5. března. Zároveň ministři rozhodli, že závody Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě budou bez diváků. V České republice je aktuálně pět nakažených koronavirem COVID-19.

Zařazení nového bodu jednání Sněmovny informace vlády ke koronaviru navrhnou lidovci. „Jakým způsobem vláda zajistí počet roušek a respirátorů?“ řekl předseda lidovců Marian Jurečka. Kroky vlády musí být podle poslance KDU-ČSL efektivní a uklidnit obyvatelstvo.

„Panika mnohokrát uškodí více, než samotné onemocnění. Potřebujeme, aby se praktické, uklidňující informace dostaly k lidem. Co já bych si představoval, je školení pro krizové štáby,“ řekl předseda hnutí STAN Vít Rakušan.