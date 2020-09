Poslanci budou jednat o pomoci kultuře kvůli covidu a ptát se Babiše

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Já bych velmi ráda tady na tomto jednání dnes viděla i pana premiéra a mrzí mě, že mu nestojí za to se k tak klíčové věci v klíčové situaci, kterou tady prožíváme, dostavit na dnešní jednání. Nevím, jestli zase někde s panem ministrem Brabcem začínají chov perlorodek nebo vypouští perlorodky nebo jestli mají nějaký zásadnější program, ale nevidím nic zásadnějšího v České republice dnes, než to, abychom se právě bavili o situaci v šíření epidemie koronaviru u nás,“ vytkla premiérovi šéfka TOP 09 Pekarová Adamová.

V Česku poprvé přibylo víc než 2 tisíce případů koronaviru za jeden den. Ve středu testy potvrdily nákazu u 2 139 lidí, což je o 464 více než v úterý. Za více než půl roku se nakazilo 41 032 lidí, aktuálně má nákazu 17 622 lidí.



Ministr vnitra Jan Hamáček ve středu varoval, že nakažených může na konci září přibývat tempem 8 tisíc za den a o nárůstu mluvil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který také proto od pátku zakázal vnitřní akce k stání nad 10 osob.

TOP 09 chce bonus pro OSVČ v kultuře i za léto

Debata o pomoci kultuře by se měla týkat osob samostatně výdělečně činných, kteří v ní působí. Jde mimo jiné o hudebníky. TOP 09 chce, aby tito lidé dostali zvláštní příspěvek 500 korun denně i za celý červen a následně také za červenec a srpen.



Stát vyplácel takzvaný kompenzační bonus za období od 12. března do 8. června. Vláda ale může toto období prodloužit v případě trvajících omezení do konce srpna. Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek poukazuje na to, že v létě se nekonalo mnoho festivalů a omezení se dotkla i jednotlivých představení. Umělci jsou proto podle něho bez peněz.

Kultuře má pomoci jeden ze státních programů COVID, v němž je celkem 900 milionů korun. Dosavadní žádosti o podporu jsou zhruba za 86 milionů korun. Jejich příjem byl nyní prodloužen do konce září, měl by se rozšířit okruh možných žadatelů. V současnosti má program organizátorům kulturních akcí nahradit výdaje, které jim vznikly kvůli zrušeným nebo odloženým projektům.