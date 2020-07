Zajistěte 30 tisíc testů na koronavirus denně, žádá od vlády opozice

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Jasně požadujeme navýšení těch testovacích kapacit, protože s tím, jak nám narůstají počty nakažených, ta křivka, tak nám ale bohužel naprosto absurdně klesá počet testů,“ uvedla první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. Právě ona hovořila jako první ve Sněmovně o počtu 30 tisíc testů denně.

„Pokud bude více lokálních ohnisek, budeme muset mít kapacitu zvládnutou od odběrů, od zajištění těch odběrů, přes vyhodnocení těch odběrů v laboratořích, až po sdělení výsledku testů na těch zhruba třicet tisíc denně. Jsou to kapacity, které jiné země zvládly. My absolutně nevíme, jak bychom to jako země zajistili,“ řekla Richterová.



To, že společně pětice demokratických opozičních stran 30 tisíc testů na koronavirus požaduje, řekl později bývalý šéf lidovců Marek Výborný, který představil usnesení prosazované lidovci, Piráty, ODS, TOP 09 a STAN.



„My máme v tuto chvíli do systému zapojeno zhruba sto laboratoří a ta kapacita se pohybuje někde kolem 15 až 20 tisíc testů, pokud bychom je skutečně zapojily maximálně. Nevím, na základě čeho kolegové nastavili zrovna 30 tisíc,“ řekl iDNES.cz ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Denní kapacita mezi patnácti a dvaceti tisíci by podle něj měla být dostatečná pro zvládání situace.

Jak opozice přišla právě na to, že stát by měl zajistit schopnost otestovat denně třicet tisíc lídí na koronavirus, řekla první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. „Máme 5 600 praktických lékařů, 2 500 pediatrů. Na podzim začnou rýmy, kašle. Kdyby poslali pouze čtyři lidi denně na podzim na otestování kvůli kombinaci příznaků, co lidé budou mít, jestli to není covid-19, tak jsme právě na kapacitě těch 30 000 testů denně, které potřebujeme, když čistě praktičtí lékaři a pediatři budou posílat tak, jak by podle metodik měli,“ uvedla Richterová.

„Je jasné, že až bude podzim, až tady budou respirační choroby a tak dále, , tak testování se musí zaměřit primárně na testování rizikových skupin. Asi není reálné, abychom testovali úplně každého, kdo zakašle,“ uvedl Vojtěch. Rizikoví jsou, jak zdůraznil, senioři a pacienti s přidruženými chorobami.



Nejen opoziční politici vyčetli vládě, že testování na koronavirus probíhá nedostatečně a pomalu. „Přijímaná opatření jsou pomalá, zmatená a evidentně málo účinná. Jak jinak si vysvětlit postupné testování důl od dolu s velkou časovou prodlevou, používání nevhodných testů a otálení se zavřením dolů, nebo liknavé zastavení ligového fotbalu, kde je celý tým v karanténě,“ vytkl vládě bývalý starosta Karviné, nyní místopředseda Sněmovny za vládní ČSSD Tomáš Hanzel.