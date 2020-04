Poslanci rozhodnou o zadlužování i o tom, zda bude stát garantovat nájemné

Senát odmítl změnu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, která by vláda umožnila pro příští rok předložit rozpočet se strukturálním schodkem až 4 procenta HDP.

„Na příjmech bude chybět minimálně 140 miliard korun. Buď by to znamenalo seškrtat výdaje, nebo zvýšit daně,“ varovala ministryně financí Alena Schillerová, co by znamenalo nepřijetí zákona.



Ani zvyšovat daně, ani škrtat výdaje ale nehodlá. V pondělí ve vládě získala podporu pro úpravu státního rozpočtu na letošní rok a zvýšení jeho schodku na 300 miliard korun. Původně vláda prosadila schodek 40 miliard a v březnu při schvalování první vlny zákonů v režimu legislativní nouze navýšení schodku na 200 miliard korun.

Poslanci budou jednat i možnost odkladu nájemného v bytech a v prostorách pro podnikání. Senát chce, aby oproti vládnímu návrhu stát majitelům garantoval osmdesát procent dlužného nájemného. A protože s tím vláda nesouhlasí, potřebuje 101 hlasovat o možnosti působení lékařů ze zemí mimo Evropskou unii i bez aprobace v nemocnicích. Senát to odmítl.

Kvůli zákonům vráceným ze Senátu se poslanci musí sejít aspoň na jeden jednací den v plném počtu, i když kvůli riziku šíření koronaviru jednají jinak od vypuknutí epidemie v redukovaném počtu.

Pro přehlasování Senátu a prosazení svých postojů totiž vláda potřebuje nadpoloviční většinu hlasů ze všech 200 poslanců. V dalších dnech už budou poslanci opět jednat v redukovaném, zhruba polovičním počtu. Pro veřejnost i část médií zůstává Sněmovna nadále uzavřena.



