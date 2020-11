Poslanci budou znovu hlasovat o kompenzačním bonusu pro podnikatele

Senát chce, aby kraje obdržely ze státního rozpočtu jednorázově 300 korun na každého obyvatele, a to kvůli tomu, že kompenzační bonus zasáhne i do rozpočtů samospráv.

„Na jaře byl kompenzační bonus pojat více jako plošné opatření,“ řekla poslancům ministryně financí Alena Schillerová. O bonus nyní budou moci požádat podnikatelé, kterým vláda přímo usnesením vlády vypnula podnikání a zamezila jim v podnikání. Další podmínkou žádosti bude, že příjmy z podnikání musí být u žadatele větší než polovina příjmů. Žádosti o vyplacení kompenzačního bonusu bude možné podávat za dobu nouzového stavu, který byl vyhlášen od 5. října.

Senátoři vrátili poslancům s úpravami také změny pravidel insolvencí a exekucí. Chtějí vyškrtnout zrušení povinného souhlasu věřitelů s prodloužením ochranného moratoria u insolvenčních návrhů.

Souhlas by nebyl vyžadován podle vládního návrhu v případech, pokud dlužník požádal o moratorium do konce srpna. Úleva by se týkala mimo jiné leteckého dopravce Smartwings.