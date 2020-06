Poslanci kývli na daňový balíček a přidali zároveň 12,8 miliardy obcím

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

To, že se vládní poslanci rozhodli podpořit Senátem vrácenou verzi vládního návrhu, oznámil premiér Andrej Babiš. Senát si totiž osvojil vládní návrh, který má obcím přidat 12,8 miliardy korun a „přilepil“ ho formou pozměňovacího návrhu k vládnímu daňovému balíčku. „Nechceme dál hrotit situaci,“ řekla ve Sněmovně ministryně financí Alena Schillerová.



„Jsme rádi, že vítězí zdravý rozum,“ reagoval na ústupek vlády, která se rozhodla netrvat na projednávání svého návrhu, poslanec ODS Ivan Adamec.



„Jedná se doslova a do písmene stejný návrh, který poslala vláda do Poslanecké sněmovny,“ řekla Schillerová.

Důležité ale podle Babiše je, aby prošel i návrh na úpravu státního rozpočtu, jinak podle něj obce peníze stejně rychleji nedostanou.

Daňový balíček, který v úterý i na podruhé prošel, snižuje sazbu daně z přidané hodnoty na ubytovací služby nebo na vstupenky na kulturní akce z 15 na 10 procent. Právě do něj senátoři vložili výplatu jednorázového příspěvku obcím ze státního rozpočtu. Zákon ještě musí podepsat prezident Miloš Zeman.

Poslanec ODS Adamec se zastal vlády, že to nebyla ona, kdo sebrala obcím a krajům peníze, ale že to byl parlament, který schválil kompenzační bonus pro OSVČ a pro malé společnosti s ručením omezeným.

„Chtěl bych ocenit, že vláda se rozhodla stav, který nastal, napravit,“ uvedl šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. „Došlo k rozumnému kompromisu,“ uvedl Pirát Mikuláš Ferjenčík. A to je podle něj i důvod, proč Piráti jednají s vládou také o možnosti podpory zvýšení schodku státního rozpočtu na letošní rok na 500 miliard korun.

Zpětné uplatnění daňové ztráty pro firmy

Návrh, který potvrdili poslanci, počítá s tím, že když firma vykáže za rok 2020 daňovou ztrátu, bude si o ni moci zpětně snížit základ daně za roky 2019 a 2018. Limit bude maximálně 30 milionů korun.



V současnosti si mohou podnikatelé uplatnit daňovou ztrátu až v následujících zdaňovacích obdobích a za předpokladu, že opět generují zisk. Nově si budou moci uplatnit ztrátu i za roky, které už uplynuly.



Novela dá více možností i obcím u osvobozování od daně z nemovitostí. Dosud mohou pomocí vyhlášky osvobodit od daně nemovitosti dotčené živelní pohromou. Nově bude toto osvobození možné i v případě dalších mimořádných událostí, jako jsou pandemie, krizová opatření nebo průmyslové havárie. Toto osvobození bude možné uskutečnit i zpětně.



Dalším podpůrným krokem je snížení silniční daně o 25 procent pro nákladní automobily nad 3,5 tuny. Změna by se projevila zpětně od počátku roku 2020.



Zemědělské podnikání by měla podpořit kratší lhůta pro vrácení přeplatku spotřební daně z tzv. zelené nafty. Ten se dosud podnikateli vrací do 60 dnů od vyměření nároku na jeho vrácení, nově se počítá s termínem čtyřicet dnů od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání.

Zdravotnická zařízení dostanou 30,5 miliardy korun

Poslanci už kývli na Senátem upravenou verzi zákona, který malým firmám odpouští pojistné na sociální pojištění. Senát navrhl zvýšit limit počtu zaměstnanců z 50 na 150 a zahrnout i malé lékárny do 15 zaměstnanců.

Díky zákonu by měla zdravotnická zařízení dostat zhruba 30,5 miliardy korun jako náhradu výpadku příjmů během pandemie koronaviru. Ministerstvo zdravotnictví vydá kompenzační vyhlášku, podle níž se budou peníze proplácet. Senátoři v jiné normě doporučili to, aby byly odvody odpuštěny za červen až srpen lékárnám do 25 zaměstnanců. Kvůli tomu z kompenzačního zákona navrhli odstranit pasáž, podle níž by se odpuštění odvodů týkalo jen lékáren do 15 zaměstnanců.

Přímé náhrady poskytovatelům péče se předpokládají 27 miliard korun. Zbytek by poskytovatelé měli získat zvýšením objemu hrazených služeb ve druhé polovině letošního roku. Dalších pět miliard korun by mělo jít na péči o lidi s nemocí covid-19. Vyhláška zajistí podle Vojtěcha také peníze na odměny pro zdravotníky. Měla by být účinná od července.