Poslanci budou schvalovat rozšíření kompenzačního bonusu pro podnikatele

Sněmovna bude návrh vlády schvalovat zrychleně. Ve stejném režimu je na programu novela, podle níž by se ošetřovné nezapočítávalo od ledna do konce září do příjmu při posuzování nároku na různé sociální dávky.

Proti vyloučení části podnikatelů z nároku na kompenzační bonus protestoval veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. Po ministryni financí Aleně Schillerové žádal vysvětlení, proč tuto podporu nemůže zatím získat podnikatel, který sice je v úpadku, ale stále podniká. Podle ombudsmana se na něj podnikatelé obrací i s tím, že jim finanční úřad neformálně doporučuje, aby žádost o bonus stáhli.



Šéf KDU-ČSL Marian Jurečka ve čtvrtek při jednání Sněmovny, která prodloužila nouzový stav do 14. února, kritizoval, že také živnostníci bez provozovny, kteří nemohou podnikat, nedosáhli na kompenzační bonus pro OSVČ. Vyzval vládu ke zvýšení bonusu z 15 tisíc na 20 tisíc korun za třicet dnů a k odpuštění odvodů podnikatelům. Lidovci i Piráti prosazují zvýšení příspěvku až o 170 korun na den.

Nezapočítávání ošetřovného do příjmů má odvrátit hrozbu, že lidé přijdou o přídavky na děti nebo o příspěvky na bydlení, když jim dávka dorazí za dva měsíce najednou nebo spolu se mzdou.