Kompenzační bonus dostane víc lidí. Zvýšení na 20 tisíc za měsíc neprošlo

„Vyloučení nároku na kompenzační bonus u osob v úpadku jsem od počátku považovala za nešťastné a nepřiměřeně tvrdé, a to zvláště ve vztahu k osobám v oddlužení,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová.

Proti vyloučení části podnikatelů z nároku na kompenzační bonus protestoval veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. Po ministryni financí žádal vysvětlení, proč tuto podporu nemůže zatím získat podnikatel, který sice je v úpadku, ale stále podniká.

Lidovci i Piráti prosazovali zvýšení příspěvku až o 170 korun na den. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka vyzval vládu ke zvýšení bonusu z 15 tisíc na 20 tisíc korun za třicet dnů a k odpuštění odvodů podnikatelům.

Schillerová se proti tomu ale postavila. „Jakékoli návrhy na navýšení kompenzačního bonusu nepodpořím,“ řekla ministryně financí.

„Jak tedy chcete pomoci lidem? Jakou mají perspektivu?“ reagoval na odmítnutí zvýšení kompenzačního bonusu Jurečka. Vadí mu, že neprošlo ani to, aby na bonus měli nárok také živnostníci bez provozovny, kteří nemohou podnikat.

Marian Jurečka @MJureka Takže vládní koalice opět smetla ze stolu naše návrhy na pomoc živnostníkům! Navrhovali jsme: - zvýšení kompenzačního bonusu na 20 000 Kč - rozšíření podpory i pro živnostníky bez provozovny Tyto a další vládní koalice smetla, bohužel. oblíbit odpovědět

„To, co vy jste navrhoval, by znamenalo plošné vyplacení bonusu jako na jaře,“ opáčila předsedovi lidovců ministryně financí.

Za dobu, kdy vláda loni na jaře kvůli epidemii koronaviru rozhodla o tom, že podnikatelé budou mít nárok na kompenzační bonus kvůli omezení své činnosti, bylo podle Schillerové vyplaceno 25 miliard a 269 milionů korun.

Sněmovna návrh vlády na rozšíření okruhu osob s nárokem na kompenzační bonus schvalovala zrychleně.

Ošetřovné se nebude započítávat do příjmu

Prošel i návrh, podle něhož se ošetřovné nebude započítávat od ledna do konce září do příjmu při posuzování nároku na různé sociální dávky.

Sněmovna podpořila i pozměňovací návrh šéfa lidovců Jurečky, aby se náhrada za vykonání pracovní povinnosti podle krizového zákona nezapočítávala do příjmů při posuzování dávek. Spolu s opozicí pro to byli i poslanci ČSSD, když to podpořila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Nepodporovali to poslanci ANO a KSČM. Pro Jurečkův návrh hlasovalo 50 z 97 poslanců.

Marian Jurečka @MJureka Alespoň něco málo se dnes podařilo díky @kducsl a dalším rozumným poslancům prosadit! Rodiny studentů, kterým byla uložena pracovní povinnost v rámci pandemie nebudou trestaný snížením či odnětím dávek, z důvodů, že jejich děti mají uloženou pracovní povinnost. oblíbit odpovědět

„Pokud by náhrada započítávána být měla, vedlo by to ke krajně nespravedlivému důsledku, že by rodiny studentů vykonávajících pracovní povinnost přicházely o dávky podpory nebo na nich byly kráceny, a studenti by tak fakticky pracovali zdarma, bez odměny,“ zdůvodnil návrh šéf lidovců.