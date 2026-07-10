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Nebudete sbírat razítka jako Pokémony, hájí Mrázová nový stavební zákon

Josef Kopecký
  6:13

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Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) na mimořádné schůzi Sněmovny, která projednává novelu o podpoře bydlení. (29. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Poslanci budou projednávat novelu stavebního zákona, která má podle poslanců vládní koalice zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice varuje před možností kolapsu stavebního řízení. Poslanci se třetímu čtení zákona budou věnovat už potřetí. Šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura řekl, že do 10. července chce koalice jednání o stavebním zákonu ukončit.

Není tedy vyloučeno, že koalice i v případě tohoto zákona nařídí pevnou hodinu hlasování, aby překonala opoziční odpor.

„Co to přinese běžným občanům? Pokud například kraj bude chtít stavět novou nemocnici, dálnici nebo město bytový komplex se 100 až 200 byty, u toho s dalšími veřejnými službami, jako jsou ordinace, mateřská škola nebo základní škola, tak od ledna 2027 stavebník podá jednu žádost na jeden úřad a do jednoho roku získá stavební povolení a bude moct začít stavět,“ řekla ministryně pro místní rozvoj za ANO Zuzana Mrázová při čtvrteční bilanční tiskové konferenci vlády v Kramářově vile.

„Vedle toho, pokud běžný stavebník, jako jste vy nebo jsem já, si budeme chtít postavit rodinný dům, pak od ledna 2028 podáte jednu žádost na jeden úřad a do jednoho měsíce získáte stavební povolení a budete moct začít stavět. Nebudete už tedy muset nadále obíhat úřady a sbírat razítka jako Pokémony. Lidé nechtějí běhat zbytečně po úřadech, nemají rádi zbytečné papírování,“ řekla Mrázová.

K novele, která přichází hlavně se zřízením státních stavebních úřadů.,se sešlo kolem 130 pozměňovacích návrhů. Do těchto úřadů má přejít část úředníků z nynějších stavebních úřadů při obcích.

Opozice argumentuje, že řada úředníků nebude mít o přesun zájem, a vydávání stavebních povolení bude kvůli tomu váznout.

Pro stavebníka bude platit, že povolovací proces bude představovat jedno řízení na jednom úřadu završené jedním razítkem.

Plánování, příprava, výstavba a provozování veřejné infrastruktury a vyhrazených staveb bude ve veřejném zájmu. To může hrát roli v případných úvahách o vyvlastňování. Mezi vyhrazené stavby budou patřit i stavby pro hromadné bydlení, tedy budovy s podlahovou plochou nad 10 tisíc metrů čtverečních a převažující funkcí bydlení. Kritici tvrdí, že předloha je napsaná pro velké developery a ohrozí ochranu veřejných zájmů i životního prostředí.

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Macinka se nezúčastní jednání koaliční rady

Po jednání Sněmovny, kdy je možné o zákonech ve třetím čtení hlasovat jen do 14 hodin, má vládní koalice jednat na žádost SPD i o zapojení Česka do iniciativy, pomocí které evropské země a Kanada financují americké vojenské vybavení určené pro Ukrajinu.

Ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka se ale koaliční rady nezúčastní, má ministerské zasedání v Římě.

SPD podle Okamury s českou účastí v programu zásadně nesouhlasí a považuje to za porušení programového prohlášení vlády.

Ministr zahraničí prohlásil, že aféra brzy utichne. „Já se ještě určitě s poslanci a s politiky SPD o tom bavit budu. Už jsem s těmi nejzapálenějšími o tom mluvil, takže myslím, že to je taková aféra, která, brzy utichne a určitě nebude mít vliv na další fungování vlády,“ prohlásil Macinka na bilanční tiskové konferenci k půl roku vlády na zahradě Kramářovy vily.

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„My žádné zbraně ani žádné peníze Ukrajincům neposíláme. Je to opravdu trošku složitější, je to jinak. Já jsem měl jedinou možnost, jak tyto peníze pouze přesměrovat, že nepůjdou přímo na Ukrajinu, ale před summitem NATO se pošlou do amerického fondu. To znamená ale na nějaké konkrétní účely,“ vysvětloval Macinka.

„Věřím tomu, že to je spíše taková bouře ve sklenici vody. Asi bych pochopil, kdyby SPD nemilosrdně odešla z vlády, pokud bychom my jeli na summit NATO do Ankary a tam Českou republiku zavázali k tomu, že se budeme podílet na tom, že se pošle 70 miliard eur na Ukrajinu. My jsme nic takového neudělali,“ řekl šéf české diplomacie.

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