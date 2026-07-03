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Už žádné dlouhé řeči jako Castro. Poslanci schvalují změny jednacího řádu

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Přímý přenos   5:30aktualizováno  10:05
Sněmovna se vrátí k projednávání novely svého jednacího řádu, které ve středu nedokončila. Novela omezuje řečníky při navrhování změn programu schůzí Sněmovny a dává možnost omezit řečnickou dobu při projednávání předloh. Omezení by se nově mohlo vztahovat i na poslance s přednostním právem vystoupit.

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Zachována má zůstat současná podoba dvouminutových faktických poznámek, kterými poslanci reagují na vystoupení svých kolegů.

Přednostní projednání změn jednacího řádu prosadila šéfka poslanců ANO Taťána Malá.

Změna, kterou navrhli vládní poslanci a šéf poslanců opoziční ODS Marek Benda, má pomoci k omezení obstrukcí.

Ty využívá opozice, aby brzdila plány vlády. Platí to za každé vlády a v minulém období tak na různé formy zdržování sázeli poslanci SPD a hnutí ANO.

Dominoval v tom hlavně současný předseda Sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura, který dokázal mluvit i více než deset hodin, aby blokoval jednání a většina nemohla prosadit svou vůli, i když k tomu měla mandát díky výsledku parlamentních voleb. Okamura délkou svého vystoupení při jednání o možnosti korespondenčních voleb pro krajany v cizině překonal i bývalého kubánského prezidenta Fidela Castra.

Před změnou jednacího řádu ještě před projednáním vládního návrhu o zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas varuje opoziční TOP 09 a považuje to za past.

„Jsme pro změnu pravidel, ale od nového volebního období,“ řekl v pátek ve Sněmovně poslanec TOP 09 Michal Zuna. Jeho strana proto navrhla odklad změny na červenec 2020.

Past, varuje TOP 09 před změnou jednacího řádu kvůli bitvě politiků o ČT

„Nesedneme na lopatu, abychom podpořili změnu jednacího řádu před tím, než se zde udá bitva o veřejnoprávní média. To načasování, které je nebezpečné, to je naschvál. A je to účelovost,“ řekl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. „Ani ve sportu se nemění pravidla hry během zápasu,“ zdůraznil Havel.

Omezení alkoholu? Je to zbytečná regulace, rozum do hrsti, řekl ministr Šťastná

Poslanci opozičního hnutí STAN zkoušejí prosadit zákaz konzumace alkoholu ve Sněmovně během jednání dolní komory parlamentu.

„Každý zaměstnanec v České republice musí přijít do práce střízlivý. Za příchod pod vlivem alkoholu mu hrozí výpověď. Pro poslance Poslanecké sněmovny ale – překvapivě – žádná taková pravidla neplatí,“ uvedla skupina poslanců kolem Jana Papajanovského a nové místopředsedkyně Sněmovny za hnutí STAN Barbory Urbanové.

„Ukažme lidem, že normální je nechlastat,“ řekla poslankyně za STAN Ester Weimerová.

Ministr pro sport, prevenci a zdraví za Motoristy sobě Boris Štastný jí oponoval, že alkohol je už nyní dostupný na všech pracovištích, a to tak, že si ho každý, kdo se rozhodne, může koupit a na pracoviště donést.

„Je to zbytečná regulace. Měli bychom vzít rozum do hrsti a nechat stav, jak je teď,“ řekl Šťastný. Neví ani, jak by se to mělo kontrolovat.

„Nemáte v jedné věci pravdu, on alkohol není tak úplně dobře dostupný na běžných pracovištích, ani podle zákoníku práce nemůžete prostě v práci být,“ oponoval mu šéf TOP 09 Havel upozornil.

„Pro běžné lidi je ta debata, která se tu začala vést, úplně absurdní,“ opáčila ministrovi Šťastnému šéfka poslanců Pirátů, že je mimo realitu, protože běžní lidé si skutečně nesmí nosit alkohol na pracoviště a zaměstnavatelé to i kontrolují.

„Není větší abstinent ve Sněmovně, než jsem já, přesto to nepodpořím. Jak já to budu kontrolovat? Řekněte mi v praxi, jak to mám dělat. Jsme dospělí a tady by se pít nemělo, k tomu nepotřebujeme zákon,“ prohlásil první místopředseda Sněmovny

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