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Sněmovna schválila policejní spolupráci se Slovenskem. Umožní zásahy za hranicemi

Tereza Jiránková
  11:55aktualizováno  12:17

Tisková konference ministra vnitra Lubomíra Metnara po skončení jednání o rozpočtu na příští rok s Alenou Schillerovou (ANO). (20. srpna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Kromě čtvrtečních interpelací jedná Sněmovna také o řadě mezinárodních smluv. Mezi ty nejdůležitější patří smlouva o policejní spolupráci se Slovenskem, která přináší například možnost vykonávat policejní činnost na území sousedního státu. Tuto smlouvu poslanci krátce před polednem jednomyslně schválili. Zákonodárci jednali také o dohodě ohledně vymezení státních hranic mezi Českem a Německem.

Ujednání se Slovenskem je modernizací dosavadní legislativy platné od roku 2004, která už neodpovídá současným nárokům na spolupráci bezpečnostních orgánů. Nová smlouva, jež nahradí několik nynějších bilaterálních dohod, má tak nabídnout stejně kvalitní spolupráci, jakou má Česko momentálně se svými dalšími sousedy, tedy Německem a Rakouskem.

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„Tato smlouva zavádí nové moderní instituty. Je upravena i spolupráce při dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic,“ popsal ministr vnitra Metnar. Podobnou dohodu chystá ministerstvo uzavřít i s Polskem, podle Metnara je nyní v závěrečné fázi.

Mezi hlavní změny patří možnost překročit státní hranici a v mimořádných situacích vyžadujících bezprostřední řešení vykonávat policejní činnost v pásmu deseti kilometrů na území druhého státu. Policisté tak budou moci v případě ohrožení života například vstoupit do obydlí či zastavit podezřelé vozidlo.

Zohledněná je nově spolupráce celostátních útvarů, jakým je třeba Generální inspekce bezpečnostních sborů, nebo zapojení příslušníků ozbrojených sil, kteří budou povolaní na pomoc policii.

Na odsouhlasení této dohody panovala ve Sněmovně shoda, pro její přijetí hlasovalo 120 ze 129 přítomných poslanců. Žádný z nich nebyl proti.

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Sněmovna dále jednala o nové podobě smlouvy uzavřené s Německem, která se věnuje vymezení státních hranic. „Mou snahou je zjednodušovat a zefektivňovat procesy, a oblast správy státních hranic není výjimkou,“ uvedl k dohodě ministr vnitra Lubomír Metnar s tím, že v obou státech bude nutná ratifikace prezidentem.

„Na základě smlouvy nedojde ke změně průběhu státních hranic,“ zdůraznil Metnar. Podobné smlouvu podle něj Česko připravuje například s Rakouskem, naopak dohoda existuje už nyní se Slovenskem.

Smyslem dohody je zjednodušit administrativu spojenou s její správou. Technické úpravy dokumentace popisující průběh hranice budou moci společné komise provádět bez nutnosti schvalování na úrovni obou států. Smlouva také stanovuje, jak postupovat v případě sporů o hranici. Ty se mají nejprve řešit jednáním zástupců ministerstev vnitra a případně následně diplomatickou cestou.

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Sněmovna ve čtvrtek odsouhlasila ratifikaci řady dalších mezinárodních smluv. Patří k nim třeba dohody s Maltou, Tanzánií nebo Keňou, které se věnují mimo jiné zabránění daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti, nebo smlouva s Mongolskem o policejní spolupráci. Řešila se také mezinárodní dopingová problematika.

K projednání zahraničnímu výboru zákonodárci postoupili dále smlouvu s Irákem. „Doposud státy neměly sjednanou dohodu o leteckých službách,“ uvedl ministr Boris Štastný (Motoristé). Nová dohoda aktualizuje pravidla pro současný letecký trh, včetně přepravních práv nebo bezpečnosti letectví.

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