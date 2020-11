Poslance čeká debata o výkupu elektřiny z Dukovan i odpuštění daně z piva

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Nízkouhlíkový zákon poslanci projednávali ve druhém čtení už minulý týden. Opozice chce, aby stát nesměl využít nabídky firem z Ruska a Číny kvůli bezpečnostnímu riziku.



Osvobození pivovarů od daně za nespotřebované pivo nyní platí do konce roku, a to kvůli koronavirové krizi. Vládou navržena novela by tento princip zavedla trvale.

Poslanci budou hlasovat také o novele, díky níž nebude žadatelům o prodloužení bezpečnostní prověrky při krizových stavech hrozit, že nedostanou rozhodnutí včas. Předloha prodlužuje v případě nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu oprávnění pro přístup k utajovaným skutečnostem nejvýše rok.