Poslanci se sešli s velvyslankyní Izraele kvůli lidem, které unesli teroristé Hamásu

Jednání o tom navrhl poslanec ANO Stanislav Berkovec a podpořilo 143 poslanců ze všech stran, přičemž se zdržel jediný Jan Lacina z hnutí STAN.

Poslanci se podle Berkovce v úterý sešli s velvyslankyní Izraele v Česku Annou Azari a se členy rodin, kterým byli uneseni rodinní příslušníci při útoku teroristů Hamásu.

Berkovec pak načetl usnesení, o němž má Sněmovna hlasovat. „Na základě setkání meziparlamentní skupiny přátel České republiky –⁠ Izrael dne 12. prosince tohoto roku s velvyslankyní státu Izrael, doprovázené zástupci rodin občanů unesených při teroristickém útoku Hamásu na Izrael dne 7. října letošního roku, u vědomí historické odpovědnosti za selhání zástupců mezinárodního Červeného kříže při jejich návštěvě gheta Terezín v červnu 1944, vyzývá příslušné představitele mezinárodního Červeného kříže, aby co nejdříve zjistili informace o zdravotním stavu unesených a podmínkách, ve kterých se nacházejí,“ citoval poslanec.

Usnesení apeluje na mezinárodní Červený kříž a další relevantní instituce, aby se s maximálním úsilím zasadily o okamžité a bezpodmínečné propuštění rukojmí. Vyzývá také vládu České republiky, aby u učinila příslušné kroky a neprodleně informovala Poslaneckou sněmovnu o svém postupu.

Při vyšetřování mladších než 15 let jim bude muset policie zajistit advokáta

Poslanci už podpořili v prvním čtení novelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Ta dá dětem mladším 15 let více práv v případech, kdy bude jejich počínání řešit policie. Policisté jim při prověřování trestného činu nově budou muset zajistit přítomnost advokáta. Opatření si podle odhadu ministerstva spravedlnosti vyžádá ročně 23 milionů až 25,5 milionu korun.

„Návrh zákona reaguje na nedostatky vytýkané České republice v rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva,“ řekl poslancům, kteří se sešli naposledy v letošním roce, ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS.

Česká republika podle výboru porušuje Evropskou sociální chartu ve dvou ohledech. Zaprvé tím, že dětem mladším 15 let přiznává takzvanou nutnou obhajobu až v řízení před soudem pro mládež. Podle současné české praxe totiž dítě nemusí mít obhájce při policejním objasnění a zadokumentování činu. Týká se to například ohledání místa činu a zajištění stop nebo také podání vysvětlení na policii. O něm policie předem vyrozumívá zákonného zástupce dítěte, který může uplatnit právo na právní pomoc advokáta. Policisté však nyní zároveň nemají povinnost zajistit přítomnost obhájce dítěte.

Druhým nedostatkem české právní úpravy je podle výboru to, že zákon výslovně neumožňuje, aby dítě mladší 15 let nemuselo být postaveno před soud pro mládež. Podle výboru je nutné přijmout kroky ke snížení obzvláště škodlivých účinků kontaktu dětí se soudním systémem. Státní zastupitelství tak nově bude mít možnost nepodat návrh na zahájení řízení před soudem pro mládež. Stejně tak soud bude moci upustit od uložení opatření vůči dítěti i bez nařízeného jednání.

Novela má pomoci ke zvýšení počtu pěstounů

Sněmovna nyní projednává novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která má přispět ke zvýšení počtu pěstounů. Má upravit podmínky pro organizace, které pěstounům pomáhají. Těmto organizacím se má zvýšit státní příspěvek. V případě podpory dlouhodobých pěstounů by měl vzrůst z nynějších 59 400 korun na rok na 66 tisíc korun, u přechodných pěstounů na 72 tisíc korun.

Do konce příštího roku se mají zrušit kojenecké ústavy. O děti do tří let by se měli postarat pěstouni. Výjimkou by mohly být po 1. lednu 2025 případy sourozeneckých skupin či vážně nemocných dětí.

„Neznamená to, že nebude zařízení, kde by nemohly být děti přijaty,“ uvedl po projednání návrhu vládou ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL. Mají podle něj zůstat například zařízení pro přechodný pobyt dětí po dobu měsíce.

