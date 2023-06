Fialové se ve Sněmovně přeli o „zradu“. Povinné kvóty nebudou, řekl premiér

Dva Fialové se ve Sněmovně přeli o to, zda se vláda dopustila zrady, když ministr vnitra Vít Rakušan kývl na úpravu migrační politiky EU. „Vy to vydáváte jako váš obrovský úspěch. Já bych řekl, že to je zrada národních zájmů,“ tvrdil šéf SPD Radim Fiala. „Nakládejte opatrně s těmi silnými slovy a výrazy, jako že někdo zradil národní zájmy,“ opáčil premiér Petr Fiala.