Poslance čekají interpelace, mohou se vrátit ke zprávě o střelbě na fakultě

Podle Kašníka neshledala parlamentní vyšetřovací komise v postupu složek integrovaného záchranného systému pochybení, která by ovlivnila skutkový děj události. „Nemáme stejný názor,“ řekl člen komise za ANO Jiří Mašek.

Při útoku, který spáchal student fakulty, zemřelo 14 lidí a dalších 25 bylo zraněno. Pachatel, který podle policie předtím zavraždil muže a kojence v Klánovickém lese na okraji Prahy a svého otce v Hostouni na Kladensku, spáchal po vraždění na univerzitě sebevraždu.

Novela má přispět k rychlejší výstavbě paroplynových elektráren

Pokud se poslanci ke zprávě své vyšetřovací komise nevrátí, měli by projednat novelu, která má přispět k rychlejší výstavbě paroplynových elektráren. Povolování by mohla zkrátit až o pět let.

Paroplynové elektrárny by měly zajistit kapacity pro výrobu elektřiny k vyrovnávání výkyvů v produkci obnovitelných zdrojů při očekávaném útlumu uhlí. Vznikat by měly především v lokalitách, kde už nyní elektrárny jsou. Energetický regulační úřad by navíc mohl v případně potřeby nařídit držiteli licence produkci elektřiny nad rámec této licence.

Ve druhém čtení by poslanci mohli projednat návrh upravující pravidla pro fungování on-line zprostředkovatelských služeb. Návrh zákona o digitální ekonomice také upřesňuje některé procesní postupy podle evropského nařízení DSA, které stanovuje postupy pro nahlašování a odstraňování nelegálního obsahu. Předloha se stala terčem kritiky poslanců ANO. Varovali před možným omezením svobody slova a rizikem cenzury.