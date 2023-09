Fiala se přel s opozicí kvůli lékům. Nemalujte věci na růžovo, řekl Juchelka

„Samozřejmě, a to je nepříjemné a není potřeba to skrývat, byl snížen komfort pro pacienty při hledání lékárny, která zrovna nemá daný typ léku na skladu, a to je mimo jiné způsobeno i legislativou, která na tyto věci nepamatovala,“ řekl před poslanci premiér Fiala.

„Tady skutečně byl problém s přípravky, které byly registrovány v České republice, nicméně podařilo se zajistit dodávky přípravků, které byly registrovány v jiných státech Evropské unie a tady do toho velmi vhodným způsobem zasáhlo právě Ministerstvo zdravotnictví a pan ministr. Vzhledem k situaci a vysoké poptávce ze strany lékáren byly ty nové dodávky vždy velmi rychle rozebrány jednotlivými lékárnami, takže skutečně docházelo k situaci, že ne ve všech lékárnách musel být nebo byl ten lék dostupný, přestože na našem trhu obecně dostupný byl,“ uvedl ve Sněmovně předseda vlády.

„Určitá nervozita, která tu z pochopitelných důvodů panovala, vedla i k jakémusi předzásobování se léky, a to tu situaci ještě více zase zhoršovalo. Takže věřím, že toto už máme za sebou a že postupně, samozřejmě i v souvislosti s tím, co se děje kolem nás a co se děje na trhu s léky v Evropě a ve světě, takže se postupně ta situace bude zlepšovat,“ prohlásil Fiala.

Skoro jste mě tím monotónním hlasem uspal, opáčila premiérovi poslankyně Peštová

Opozici ale svými slovy vůbec neuspokojil. „Skoro jste mě tím monotónním hlasem uspal a uklidnil, ale situace je zcela jiná,“ oponovala premiérovi poslankyně ANO Berenika Peštová.

„Vezměte auto a jeďte po lékárnách v České republice s receptem na penicilin nebo pro endiaron,“ radí Fialovi poslankyně Jana Pastuchová. Může se tak podle ní osobně přesvědčit, že není pravda, že vše funguje.

„Když se podíváte do lékáren, léky tam nejsou. Nemalujte věci na růžovo,“ prohlásil Aleš Juchelka, též z hnutí ANO. Tvrdí, že celé Fialo vystoupení jen potvrzuje, že by měl skončit ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09.

„Váš projev byla snůška obecných frází, které mají uklidnit obyvatelstvo,“ reagoval na premiérovo vystoupení poslanec SPD Jan Síla.

„Těšil jsem, že povedeme věcnou debatu o problému, který jsem nijak nezpochybňoval,“ reagoval na opoziční poslance premiér Fiala. „Nepředložili jste žádný alternativní návrh a jenom předvádíte politickou show, kterou vás pravděpodobně učí pan poslanec Juchelka,“ opáčil opozici předseda vlády. Při jeho slovech někteří poslanci nespokojeně bouchali do lavic.

„My se snažíme, váš ministr zdravotnictví to ignoruje, obávám se, že na to nemá,“ popisovala šéfka klubu ANO Alena Schillerová, jak hnutí zve ministra zdravotnictví za odborné semináře, ale Válek to podle ní ignoruje.

Peštová se domáhá od předsedy vlády vysvětlení, proč si lidé musí jezdit pro léky do lékáren v Polsku, Německu či Rakousku, kde je na rozdíl od českých lékáren mají. Zajímá jí, jaký je přesný důvod, když jsme stejně jako tyto země v Evropské unii, a pro lidi je těžko pochopitelné, proč jsou na tom české lékárny ohledně zásobování hůře než v sousedních zemích.

„Legislativa těchto zemí nařizuje dodávky do všech lékáren,“ opáčil jí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Zákon, který chce prosadit, má donutit distributory, aby drželi zásobu těch léků, které ministerstvo zdravotnictví označí za klíčové, alespoň dva měsíce.

Koalice chce komisi ke kauzám prezidentské kanceláře v Zemanově éře. Nesmysl, říká ANO

Poslanci mají ve čtvrtek na programu hlavně interpelace, mohli by ale zahájit i debatu o návrhu na zřízení parlamentní vyšetřovací komise k prošetření kauz Kanceláře prezidenta republiky v letech 2013 až 2023, tedy za éry bývalého prezidenta Miloše Zemana.

Komise má prověřit výkon pravomocí prezidenta zajišťovaných Kanceláří prezidenta republiky v oblasti národní bezpečnosti a zahraničích vztahů v letech 2013–23.

Iniciativa koaličních poslanců ke zřízení komise vznikla v souvislosti s několika jednáními sněmovního bezpečnostního výboru o nakládání s utajovanými zprávami na Hradě. V komisi by mělo být sedm členů, po jednom zástupci ze všech sedmi klubů ve Sněmovně. Výsledky své činnosti by měla komise předložit plénu do deseti měsíců od svého založení.

„V uplynulých letech byla česká veřejnost a také většina politických představitelů svědky bezprecedentní devalvace úřadu prezidenta republiky. Jedním z nejviditelnějších projevů byly machinace, které prováděli čelní představitelé Kanceláře prezidenta republiky a blízcí političtí spojenci a lidští důvěrníci prezidenta Miloše Zemana,“ píše se v důvodové zprávě k návrhu na zřízení vyšetřovací komise.

Připomíná, že v médiích v éře exprezidenta Miloše Zemana rezonovala řada kauz – od neoprávněné skartace utajovaných dokumentů přes podivné majetkové machinace a podezřelé zadávání zakázek v Lesní správě Lány až po nedůstojné chování k zaměstnancům v Kanceláře prezidenta republiky, které zahrnovaly i hrubý nátlak.

„Považujeme to celé za nesmysl,“ odmítla snahu o zřízení parlamentní vyšetřovací komise šéfka poslanců ANO Alena Schillerová.

Komisi se pokusila ustavit vládní koalice už v červnu, ale k jejímu zřízení se tehdy Sněmovna nedostala. I nyní bude záležet na tom, jak se k jednání schůze Sněmovny ve čtvrtek postaví hlavně ti poslanci, kteří si vznik takové komise nepřejí, má jít až o jeden z posledních bodů dopolední schůze.

Odpoledne poslance čekají ústní interpelace na premiéra a další členy vlády.