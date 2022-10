Přednost má diplomacie, ne fotky na Instagramu, odmítl Fiala Babišovu výtku

Vyčetl premiéru Fialovi ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu. „To, že váš nejhorší ministr Síkela svolal čtyři rady, a výsledek je nula? To je váš výsledek,“ prohlásil Babiš.

„České předsednictví je velmi aktivní. A to se neprojevuje jenom v tom, že máme někde nějaké fotky, ale projevuje se to hlavně v těch výsledcích. A pokud jde o výsledky například jednání ministrů pro životní prostředí, to jsou povolenky pro teplárny, to je automatický mechanismus zastropování povolenek, který jsme tam prosadili,“ opáčil mu Fiala.

Podobně reagoval na Babišovu výtku, proč neměl bilaterální setkání s předními evropskými politiky, když přijeli minulý týden do Prahy na neformální jednání Evropské rady a na první jednání Evropského politického společenství.„Vy jste měli jedno neformální setkání na Hradě díky mně. Já jsem to prosadil. S britskou premiérkou. Proč jste neměl s Erdoganem o migraci?“ plal se Babiš.

Fialy mu opáčil, že bilaterální setkání měl. „Já jsem jich měl obrovskou spoustu. Ale hlavně já je nedělám na Instagramu jako vy, když někoho doženete v hotelu, tak si hned dáte fotku. Já se věnuji skutečné diplomacii a tomu, aby to mělo nějaké výsledky pro Českou republiku,“ odvětil mu Fiala.