Poslanci mají jednat o integračním sociální podniku, lex Ukrajina i rozpočtu

Integrační sociální podnik má pomáhat handicapovaným lidem, aby se udrželi na trhu práce. Měl by mít aspoň 30 procent znevýhodněných zaměstnanců.

Zaměstnávat by měl lidi například bez vzdělání, vyššího věku, azylanty, pečující o nemohoucí blízké, dlužníky v exekucích, dlouhodobě nezaměstnané nebo například mladé po škole, osoby bez přístřeší nebo třeba po odchodu z dětského domova, a to nejspíš nejvýše dva roky. Výjimku z této lhůty budou mít lidé nad 60 let nebo lidé se zdravotním postižením.

Jednou z podmínek je současně to, že znevýhodněná osoba byla po stanovenou dobu evidovaná jako uchazeč u úřadu práce.

Poslanci mají ve středu jedna také o novele lex Ukrajina, tedy o návrhu vlády Petra Fialy na další prodlužování dočasné ochrany uprchlíkům z Ukrajiny. Zákon by se nemusel do budoucna každý rok. Dočasná ochrana by se nově prodlužovala automaticky podle rozhodnutí na úrovni celé Evropské unie.

Ekonomicky soběstační uprchlíci by mohli získat v Česku zvláštní dlouhodobý pobyt. „Jedna z podmínek bude ekonomická soběstačnost, práce, nezávislost na státním systému podpory. Takoví lidé určitě dostanou nějaký typ dlouhodobého pobytu,“ řekl už dříve ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan.

Uprchlíci s dlouhodobým pobytem budou moci po pěti letech požádat o trvalý pobyt, tak jako jiní cizinci s dlouhodobým pobytem.

Poslanci budou také odpoledne znovu projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok. Na řadu přijde jeho druhé čtení, kdy budou moci přednášet své pozměňovací návrhy na přesuny peněz uvnitř rozpočtu.

Rozpočet počítá se schodkem 241 miliard korun. Jeho základní parametry schválila Sněmovna na konci října a už je nemůže měnit.