Opozice nemá sílu Babišův kabinet svrhnout, disponuje jen hlasy 92 z 200 poslanců. K povalení vlády je třeba nejméně 101 hlasů.
„Asi víme všichni, jak to dopadne. Opozice nepochybně využila své ústavní právo svolat mimořádnou schůzi a zároveň získala několik hodin televizního vysílání před volbami,“ zhodnotil to ve středu šéf Motoristů sobě, ministr zahraničí Petr Macinka.
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Posuďte slib, že pohlídáme Babiše, až na konci volebního období, žádá Macinka
„Máme pro vyslovení nedůvěry tři velmi vážné důvody. Důvod první – rozpočtový Armagedon. Druhým je střet zájmů Andreje Babiše a to, že zájmy státu ve skutečnosti podřizuje svým vlastním ekonomickým zájmům. A třetím vážným důvodem jsou dennodenní útoky na všechny, které si neumíte podmanit nebo se podmanit nechtějí, ať jsou to soudy, neziskový sektor, nezávislé instituce, ať jsou to veřejnoprávní média,“ řekl předseda opoziční ODS Martin Kupka.
Mimořádná schůze před hlasováním o nedůvěře vládě se koná několik dnů před komunálními a senátními volbami.
Zatímco v úterý vystupovali hlavně členové vlády, ve středu se více dostala ke slovu opozice.
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib ve středu ve Sněmovně řekl, že premiér Andrej Babiš je „dotační feťák“ a jeho Agrofert stále sosá dotace.
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Babiš je dotační feťák, řekl Hřib. Hlasovat o nedůvěře vládě se bude ve čtvrtek
Vizí vlády Andreje Babiše je podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana zadlužená země. „Tohle určitě není cesta k prosperitě,“ prohlásil. „Říkáte lidem jen to, co chtějí slyšet, před tím ostatním zavíráte oči,“ vyčetl také Rakušan premiérovi.
Prvnímu pokusu opozice o vyslovení nedůvěry odolala Babišova vláda už počátkem února.