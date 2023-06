Nemá koule, aby to zablokoval, řekl Babiš o Fialovi a migračním paktu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Zařazení bodu, při němž by musel Fiala po návratu do České republiky vysvětlovat svůj postoj k migračnímu paktu, přes opakované hlasování, o jeden hlas Babiš neprosadil.

„Mám potřebu zastat se toho, kdo tady není,“ reagoval pak na vystoupení Babiše ministr vnitra Vít Rakušan. „Kdo vyzývá, ať se spojíme s Polskem či Maďarskem, tak bude neví, co říká, nebo zastupuje cizí zájmy,“ řekl Rakušan.

„Vy jste tomu Timmermansovi sežral nejen Green Deal, ale i ten migrační pakt,“ opáčil mu Babiš. Nizozemský politik Frans Timmermans je výkonný místopředseda Evropské komise.

Vláda argumentuje, že dokud jsou v Česku uprchlíci z Ukrajiny před Putinovou válkou pod dočasnou ochranou, Česká republika nic platit nemusí, když nebude migranty z jiných částí světa přijímat.

Podstatou reformy migrační politiky Evropské unie je solidarita postavená na rozhodnutí členských států, jak chtějí k řešení problému migrace přispět.

„Kromě přijetí uprchlíků na svém území to může být jak finanční pomoc zasaženým státům, tak pomoc s ostrahou vnější hranice EU a s hraniční procedurou,“ uvedl před pár dny ve Sněmovně ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan. Zařazení bodu, při němž by musel Fiala vysvětlovat svůj postoj k migračnímu paktu, přes opakované hlasování o jeden hlas, neprosadil.

Mám toho plné zuby, řekl Benda. Odmítl snahu opozice ukončit jednání přestávkami

Opoziční SPD a ANO se pak pokusily ukončit páteční jednání žádostmi o dvě dvouhodinové, na sebe navazující přestávky. Pro hlasování o zákonech je totiž vyčleněný v pátek čas od 9 do 14 hodin.

„Mám tohohle jednání plné zuby,“ reagoval šéf poslanců ODS Marek Benda. A vyzval k hlasování o přestávkách.

Poslanci pak přerušili jednání kvůli poradě šéfů klubů a vedení Sněmovny, zda ještě budou poslanci jednat, nebo zda jednání v poslední školní den předčasně skončí. Přestávku pak opakovaně prodloužili, zatím do 11:30.

Nafta může být dražší. Sněmovna má jednat o zvýšení spotřební daně

Poslanci měli v pátek schvalovat vládní návrh na zvýšení spotřební daně z nafty. Novela zvyšuje daň o 1,5 koruny na litr na úroveň, která platila do loňského června. Tehdejší snížení mělo hlavně ulevit dopravcům kvůli loňským vyšším cenám nafty.

Původně měla nynější sazba platit do konce roku, vláda ji chce ale kvůli nižším cenám zvednout již nyní, stane se tak patrně od srpna. Podle ministerstva financí stát přijde za každý měsíc snížené sazby zhruba o 800 milionů korun.

Poslanci budou hlasovat o opozičních úpravách, podle nichž by nynější sazba zůstala do konce roku, případně by se na zbytek letoška zvedla o 50 haléřů, nebo jen o pět haléřů na litr.

V závěrečném kole je i předloha, která by kvůli situaci ve ztrátové České poště umožnila kabinetu navyšovat základní jmění státních podniků.

Státních podniků v Česku v současnosti existuje šest desítek. Kapitálové posílení státního podniku bude možné podle zdůvodnění novely pro strategické projekty, pro zajištění veřejných potřeb nebo pro strategické investice.

Opoziční ANO pozměňovacím návrhem prosazuje, aby o navyšování jmění rozhodovala místo vlády Sněmovna. Na potřebu novelizace poukázala podle ministerstva vnitra jako předkladatele návrhu současná situace České pošty. Podnik nyní ruší 300 ze současných 3200 poboček a propustí část zaměstnanců. Vláda tento týden schválila restrukturalizační plán pošty.