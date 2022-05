Poslanci budou jednat o osudu EET, Schillerová hledá dohodu se Stanjurou

O návrhu na zrušení EET chtěla vládní koalice jednat už minulý týden na mimořádné schůzi Sněmovny, ale poslanci se k tomu nedostali kvůli obstrukcím opozice.

Elektronická evidence tržeb byla zavedená v předminulém volebním období s cílem omezit daňové úniky a narovnat tím podnikatelské prostředí. Kvůli pandemii covidu ale povinnost EET vláda Andreje Babiše pozastavila až do konce letošního roku. Vláda Petra Fialy poukazuje na zbytečnou byrokratickou zátěž podnikatelů i na provozní náklady státu.

„Budu s panem ministrem hovořit i na téma zachovat elektronickou evidenci tržeb alespoň jako dobrovolnou, na žádost celé řady podnikatelů. Polovina z nich dobrovolně eviduje, je to unikátní digitální projekt. My to projektu věříme,“ řekla iDNES.cz Schillerová. Náklady na pokračování EET v dobrovolném režimu jsou odhadovány na 80 až 100 milionů ročně. Nutné by bylo především udržet v chodu úložiště dat.

Poslanci se v podvečer v pevně stanoveném čase od 18 hodin mají věnovat vládním strategickým prioritám pro řešení uprchlické vlny z Ukrajiny kvůli válce, kterou rozpoutalo Rusko. K vládnímu materiálu k migraci z Ukrajiny se kriticky staví poslanci opozičního hnutí ANO. Vadí jim, že jde jen o velmi obecný text a o žádnou strategii se ve skutečnosti nejedná a že dokument ani neobsahuje termíny pro plnění úkolů.