Poslanci rozhodnou o EET a s ním o obnovení slev na studenty či školkovného

Opírá se i to, že návrat EET podporují dvě třetiny občanů. A Schillerová také Zdůraznila, že to není návrat ke staré podobě EET, protože nově nebude nutné tisknout účtenky.
„Nejmenším živnostníkům stát nabídne aplikaci zdarma, takže jim bude stačit chytrý telefon, do kterého si ji stáhnou,“ řekla ministryně financí.
Fakta k nové EET
- bez povinné účtenky
doprovodné změny:
Opoziční ODS a TOP 09 ještě zkoušejí prosadit, aby byly z EET vypuštěny bezhotovostní platby a připomínají dřívější rozhodnutí Ústavního soudu, který bezhotovostní platby v případě minulé verze EET vyřadil. Opozice ale nemá dost hlasů na to, aby prosadila zamítnutí vládního návrhu, nebo změny, o něž usiluje. Ministryně financí Schillerová trvá na tom, že současný vládní návrh není s nálezem Ústavního soudu v rozporu.
Opozice ale nemá dost hlasů na to, aby prosadila zamítnutí vládního návrhu, nebo změny, o něž usiluje.
Nová EET má podle Schillerové cíl zajistit férová pravidla pro všechny podnikatele. Živnostníci s ročním obratem do jednoho milionu korun, kteří využívají paušální daň, se mohou EET vyhnout tím, že budou platit vyšší paušální daň. Místo současných sta korun ale zaplatí 1500 korun, plus k tomu sociální a zdravotní pojištění.
Dobrovolní hasiči, spolky ani organizátoři vesnických akcí, jako jsou plesy nebo zábavy, se nové EET také vyhnou, pokud nepřekročí roční limit 300 tisíc korun.
Součástí návrhu je daňové osvobození spropitného i nižší DPH na nealko nápoje
Součástí návrhu jsou i daňové změny, mimo jiné obnovení některých slev zrušených předchozí vládou Petra Fialy a snížení DPH na nealkoholické nápoje v restauracích.
„Jde například o slevu na studenta, školkovné nebo odstropování volnočasových a části zdravotních benefitů pro zaměstnance. Součástí návrhu je také osvobození dobrovolného spropitného od daní a odvodů pro zaměstnance v gastronomii do výše sedmi procent tržeb a snížení DPH na nealkoholické nápoje ve stravovacích službách na 12 procent,“ vyjmenovala dříve Schillerová.
EET poprvé zavedla v roce 2016 vláda Bohuslava Sobotky, ve které byl současný premiér a předseda Andrej Babiš ministrem financí. Vláda Petra Fialy z ODS elektronickou evidenci tržeb na počátku roku 2023 zrušila. Předtím byla EET pozastavena kvůli pandemii covidu.
Šéf poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob navrhuje, aby z nové EET vypadlo snížení DPH na nealkoholické nápoje v restauracích i osvobození spropitného pro zaměstnance v gastronomii od daní a odvodů. „Český daňový systém nepotřebuje další a další výjimky,“ prohlásil.
EET poprvé zavedla v roce 2016 vláda Bohuslava Sobotky, ve které byl současný premiér a předseda Andrej Babiš ministrem financí. Vláda Petra Fialy z ODS elektronickou evidenci tržeb na počátku roku 2023 zrušila. Předtím byla EET pozastavena kvůli pandemii covidu.