Schillerová bude jednat s ministrem. I o tom, aby EET mohlo zůstat dobrovolné

„Budu s panem ministrem hovořit i na téma zachovat elektronickou evidenci tržeb alespoň jako dobrovolnou, na žádost celé řady podnikatelů. Polovina z nich dobrovolně eviduje, je to unikátní digitální projekt. My to projektu věříme,“ řekla iDNES Schillerová.

Pokud by EET zůstalo jako dobrovolné, ministerstvo financí by na to muselo dát 80 až 100 milionů korun ročně, aby udrželo v chodu úložiště dat.

„Z bodů, které jsme neprojednali na mimořádné schůzi, budeme chtít příští týden řešit jen EET,“ řekl iDNES.cz šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný. „Bude se řešit hlavně to, zda bude evidence tržeb zrušena, nebo zůstane dobrovolná, bude záležet na panu ministrovi, který se s paní Schillerovou setká,“ dodal Výborný.

„Nepředpokládám příští týden celonoční jednání,“ uvedl pro iDNES.cz šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

Stanjura nabídl ANO jednání veřejně, Schillerová na něj kývla

Ministr Stanjura pozval zástupce ANO k jednání přímo od pultíku v Poslanecké sněmovně, když se projednával vládní návrh na snížení plateb státu zdravotním pojišťovnám za státní pojištěnce. Ten podpořili poslanci v prvním čtení a nyní budou jednat o valorizačním mechanismu pro platby státu pojišťovnám za důchodce, děti, matky na mateřské, ale i uprchlíky z Ukrajiny.

„V této chvíli pracujeme s návrhem na stejnou valorizaci, jako je u penzí. To je celá inflace a polovina růstu reálné mzdy. A já tedy zvu zástupce především hnutí ANO. Zkusím najít příští týden nějakou chvilku, že bychom prodebatovali společně ten valorizační mechanismus, už jsem nabízel, že pak klidně můžeme podat společně ten pozměňovací návrh, protože pak je větší šance, že to bude platit dlouhodobě,“ řekl Stanjura.

„Já děkuji za to pozvání, určitě ho přijímám, vezmu s sebou i nějaké odborníky nebo nějaké kolegy- A přijímám i tu nabídku na nějaký společný pozměňovací návrh, velice to vítám,“ reagovala na ministra šéfka poslanců ANO, která zkusí najít se Stanjurou společnou řeč i co se týče evidence tržeb.