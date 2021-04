Odvolejte Havlíčka, neoslovujte Rusko, žádá Babiše pět opozičních stran

„My, jak tady společně stojíme, respektujeme závěry bezpečnostní skupiny, která se jasně vyjádřila k parametrům možného budoucího tendru a to tak, že Čína ani Rusko nemá být součástí toho tendru, nemají být do něj aktivně přizvány,“ řekl na společné tiskové konferenci předsedů Pirátů, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN lídr Pirátů Ivan Bartoš.



„Ministr Havlíček obešel vládu, obešel dohodu, která byla na půdě Sněmovny a přizval do takzvaného bezpečnostního screeningu Rusko. Druhou věcí je to, že člověk, který měl na starost přípravu tohoto projektu, pan Jaroslav Míl, který vedl výbor pro výstavbu nových jaderných bloků a byl kritikem tohoto postupu, byl následně odvolán,“ zdůvodnil výzvu pěti demokratických opozičních stran k odvolání Havlíčka.



Šéf ODS Petr Fiala řekl, že Rusko se dlouhodobě snaží posílit svou pozici ve střední Evropě a používá k tomu různé nástroje.

„Pustit Rusko do tak důležité věci, jako je budování strategické infrastruktury, jaderné energetiky, je nesmírně nebezpečné a nesmírně krátkozraké,“ řekl Fiala. Poukázal na to, co se děje v Rusku, že opoziční předák Alexej Navalnyl začal držet ve věznici hladovku poté, aby k němu vůbec pustili lékaře poté, co byl odsouzen ve vykonstruovaném procesu, když byl před tím otráven.

„Všichni ti, kteří chtějí pustit ruské firmy do jakékoli spoluúčasti na budování Jaderné elektrárny, všichni tihle čeští politici hazardují s naší národní bezpečností a s naší budoucností,“ uvedl Fiala.



“Když se podíváme do podkladů, které nám představila vláda s čele premiérem Andrejem Babišem, tak ve vládních podkladech je jednoznačně zdokladováno, že za poslední roky nejlevnější jaderný zdroj dokázali vystavět dodavatelé z Jižní Koreje,“ řekl předseda lidovců Marian Jurečka. A to výrazně levněji než ruský Rosatom, takže neobstojí ani argument, že účast Rusů v tendru může snížit cenu nového bloku Dukovan.

„Ve společném prohlášení vyzýváme vládu k několika věcem. Za prvé, aby podal návrh na odvolání vicepremiéra Karla Havlíčka z vlády, ale aby také co nejdříve svolal stálý výbor pro výstavbu nových jaderných zdrojů a to v dřívějším termínu, než je nyní plánováno na 29. dubna,“ uvedla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Dalším požadavkem je, aby vláda nepřizvala do tendru Rusko ani Čínu a aby je ani žádným způsobem neoslovovala.

