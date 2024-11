Poslanci schvalují postupné zvyšování věku odchodu do důchodu až na 67 let

Pro lidi, kteří se narodili až po roce 1965, by přijetí návrhu vlády Petra Fialy znamenalo, že by měli jít do důchodu později. Každý další ročník o měsíc později. Tedy lidí narození v roce 1975 ve věku 65 let a deset měsíců. Každý si to může sám pro sebe lehce spočítat.

Zároveň má být skupina lidí s nárokem na odchod do předčasné penze, aniž by jim byla krácena. Koalice se nakonec dohodla na minimalistické varianta a dohodla se na tom, že by měl projít pozměňovací návrh šéfa poslanců ODS Marka Bendy a TOP 09 Jana Jakoba, aby to to měli nárok jen lidé pracující ve čtvrté kategorii rizika v profesích, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání ochranných pomůcek.

Vynechat z této možnosti chce vládní koalice přes 100 tisíc lidí v profesích ve třetí kategorii rizika kvůli faktorům vibrace, zátěž chladem, zátěž teplem nebo celková fyzická zátěž, jde-li o zátěž při dynamické fyzické práci.

„Já mám informace od předsedů klubů. V úterý prezentovali veřejnosti, že ta dohoda je,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL.

Osekání seznamu náročných profesí s nárokem na nekrácenou předčasnou penzi dříve kritizovali i někteří koaliční poslanci – třeba lidovci Vít Kaňkovský a Šimon Heller. Naznačovali, že když projde přísnější verze, nezvednou ruku pro důchodovou reformu jako celek.

„Z údajně promyšlené reformy se tak stal trhací kalendář, na který doplatí zdravotní sestry, montážní dělníci, skláři, pracovníci v lesnictví nebo pracovníci v sociálních službách. Místo původních 130 tisíc lidí by tak do důchodu kvůli náročnosti své práce mohlo jít něco přes 10 tisíc,“ kritizuje seškrtání seznamu náročných profesí s nárokem na nekrácenou předčasnou penzi šéfka poslaneckého klubu opozičního hnutí ANO Alena Schillerová.

Za směšné a za víru v pohádky označila to, že by ještě do konce volebního období mohla vláda připravit a prosadit dodatečné řešení v třetím důchodovém pilíři, které by více než stovce tisíc lidí kompenzovalo, že nebudou moci jít do předčasného důchodu, aniž by jim byl krácen.

„Hnutí ANO, bude-li mít k tomu příležitost, veškeré tyto nespravedlivé a unáhlené důchodové změny, které Fialova koalice prosazuje, podrobí kompletní revizi a z velké části zruší,“ prohlásila Schillerová.

Mimořádná schůze Sněmovny k penzijní novele začala ve středu. Poslanci zatím přijali její program. Očekává se, že se ani v pátek ke hlasování nedostanou a debata bude pokračovat ještě příští týden. Hlasovat se nejspíš bude až příští týden v pátek, kdy je vládní koalice připravena utnout obstrukce opozičních stran a prosadit hlasování v pevném čase.