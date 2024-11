Poslanci budou jednat o důchodové reformě, spor je o náročné profese

„Osekání náročných profesí určitě nepodpořím. Já se s těmi lidmi setkávám jako lékař, ortoped,“ řekl iDNES.cz Kaňkovský. Podobný názor má více poslanců KDU-ČSL. Na lidoveckém sjezdu se proti omezení náročných profesí postavil Šimon Heller a problém mají podle informací iDNES.cz i někteří poslanci za KDU-ČSL z Moravskoslezského kraje. Odtud byli zvoleni za lidovce Jiří Navrátil, Pavla Golasowská a Jiří Carbol.

Šéfové poslanců TOP 09 Jan Jakob a ODS Marek Benda navrhli původní počet lidí s náročnou profesí omezit o sto tisíc lidí. Tito lidé – například některé zdravotní sestry, skláři či pracovníci v sociálních službách – mají přijít o možnost odejít do předčasného nekráceného důchodu. Plácli si na to i lídři vládních stran, ale několika lidovcům se to nelíbí.

Jejich stranický kolega, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, navrhuje, aby takovým zaměstnancům zaměstnavatelé povinně přispívali na penzijní spoření. Jenže to součástí reformy není, takový návrh není připraven, projednán a není vůbec jisté, že by ho parlament ještě stihl schválit v tomto volebním období. Jinými slovy – nespokojení poslanci by měli podpořit to, s čím mají problém, za příslib něčeho, co vůbec není jisté.

Změna kvůli problémům s digitalizací Ve večerních hodinách mají poslanci ve zrychleném režimu schvalovat novelu stavebního zákona, která má pomoci překonat potíže s digitalizací stavebního řízení. Stavebníci budou v případě přijetí návrhu předkládat projektovou dokumentaci v digitální podobě a stavební úřady budou moci využívat své dosavadní systémy, které používali do letošního 1. července.

Poslanci ani ve středu nebudou zřejmě o reformě hlasovat. Koalice se chystá stanovit pevný čas hlasování na pátek dopoledne, aby návrh reformy do Senátu zamířil do 10. listopadu a byla přijata do konce roku.

Reforma předpokládá postupné zvyšování věku pro odchod do důchodu až na 67 let a snižování výpočtu nových penzí. Později do penze by ale měli jít všichni, kdo se narodili po roce 1965. Každý další ročník o měsíc později. Tedy lidé narození v roce 1975 ve věku 65 let a deset měsíců. Každý si to může sám pro sebe lehce spočítat. Nejdříve v 67 letech by do důchodu měli jít všichni, kdo se narodili v roce 1989 nebo později.

Opoziční ANO i SPD s tím kategoricky nesouhlasí. „Hnutí ANO, bude-li mít k tomu příležitost, veškeré tyto nespravedlivé a unáhlené důchodové změny, které Fialova koalice prosazuje, podrobí kompletní revizi a z velké části zruší,“ prohlásila šéfka poslanců ANO Alena Schillerová.