Nejsem asociální ďábel, říká Jakob k osekání náročných profesí o 100 tisíc lidí

„Mně je tady nasazováno, že jsem nějaký asociální ďábel, ale opak je pravdou,“ řekl Jakob. „Mým zájmem, a mělo by to být zájmem nás všech, je to. aby tady byly důstojné důchody nejenom příští rok, nejenom za deset let, ale i za dvacet, třicet a to dlouhodobě,“ prohlásil šéf poslanců TOP 09.

Důchodová reforma musí dávat ekonomicky smysl, upozornil a uvedl, že počet lidí, kteří budou mít nárok na předčasnou nekrácenou penzi. bude širší než nyní, když na to nově bude mít nárok asi 12 tisíc lidí, jejichž profese patří do čtvrté kategorie rizika.

„Jste asociální ďábel na druhou,“ opáčil Jakobovi poslanec opozičního ANO Hubert Lang. „Jste opravdu asociální ďábel, jste,“ řekl Lang.

„Vy se holedbáte, že vám jde o lidi. Ti lidé jsou vám ukradení. Měli jste jako prioritu důchodovou reformu, neudělali jste vůbec nic,“ reagoval Jakob.

„Z člověka se stalo číslo v excelovské tabulce,“ vytkl mu stínový ministr práce a sociálních věcí a místopředseda Sněmovn z hnutí ANO Aleš Juchelka. „Pojďte sem obhájit, že v 67 letech bude moci člověk v náročné profesi pracovat,“ vybídl šéfa poslanců TOP 09 Jakoba. Takového vysvětlení se ale zatím od něj nedočkal.

„Odmítám, že někoho házíme přes palubu,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka za KDU-ČSL.

S osekáním seznamu náročných povolání nemůžeme souhlasit, řekla Richterová

Místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Olga Richterová řekla, že její strana by pro reformu mohla s vládou hlasovat, ale pouze v případě, že neprojde výrazné omezení profesí s nárokem na odchod do nekrácené předčasné penze, jak to na poslední chvíli navrhly ODS a TOP 09. „S tím opravdu nemůžeme souhlasit,“ řekla Richterová.

„Dožíváme se vyššího věku, to je fakt, stejně jako to, že mladí lidé přicházejí na pracovní trh později,“ hájí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL vládní návrh důchodové reformy před hlasováním. „Mně tady chybí, aby hnutí ANO jasně řeklo, jak by podle něj důchodová reforma měla vypadat. Nepředložilo žádnou alternativu,“ řekl.

Vláda ještě musí přesvědčit několik váhajících poslanců KDU-ČSL. Problém koalici vznikl kvůli seznamu náročných profesí, jež mají mít nárok na nekrácený předčasný důchod. Lidovec Vít Kaňkovský, šéf sociálního výboru Sněmovny, řekl iDNES.cz, že klíčová bude středa a výsledek jednání s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou.

„Osekání náročných profesí určitě nepodpořím. Já se s těmi lidmi setkávám jako lékař, ortoped,“ řekl iDNES.cz Kaňkovský. Podobný názor má více poslanců KDU-ČSL. Na lidoveckém sjezdu se proti omezení náročných profesí postavil Šimon Heller a problém mají podle informací iDNES.cz i někteří poslanci za KDU-ČSL z Moravskoslezského kraje. Odtud byli zvoleni Jiří Navrátil, Pavla Golasowská a Jiří Carbol.

Šéfové poslanců TOP 09 Jan Jakob a ODS Marek Benda navrhli původní počet lidí s náročnou profesí omezit o sto tisíc lidí. Tito lidé – například některé zdravotní sestry, skláři či pracovníci v sociálních službách – mají přijít o možnost odejít do předčasného nekráceného důchodu. Plácli si na to i lídři vládních stran, ale několika lidovcům se to nelíbí.

Jejich stranický kolega, ministr Jurečka navrhuje, aby takovým zaměstnancům zaměstnavatelé povinně přispívali na penzijní spoření.

Jenže to součástí reformy není, takový návrh není připraven, projednán a není vůbec jisté, že by ho parlament ještě stihl schválit v tomto volebním období.

Jinými slovy – nespokojení poslanci by měli podpořit to, s čím mají problém, za příslib něčeho, co vůbec není jisté.

„Vám se ten koncept náročných profesí úplně rozpadl,“ vyčetl Jurečkovi poslanec Jiří Mašek. Z až 450 tisíc lidí, kteří mohli mít nárok na předčasnou penzi, jich zbylo jen 12 tisíc, vyčetl ministrovi. „Do těch 67 let určitě nebudou schopni pracovat,“ řekl o lidech z náročných profesí.

Klíčové je dobrovolné penzijní spoření, oponuje vládnímu návrhu Fiala z SPD

„Když se nebudou rodit noví plátci, žádný systém nemůže být funkční,“ oponoval před tím vládnímu návrhu zvyšujícímu věk odchodu do penze až na 67 let šéf poslanců opozičního hnutí SPD Radim Fiala.

„Zastavme to a pracujme na skutečné reformě,“ prohlásil Fiala. Klíčové je podle něj dobrovolné, nikoli povinné penzijní spoření.

Podle šéfa poslanců SPD by měl vzniknout státem garantovaný fond. „Bylo by to win – win, dobré řešení pro Českou republiku i pro její občany,“ prohlásil Radim Fiala.

Změna kvůli problémům s digitalizací Ve večerních hodinách mají poslanci ve zrychleném režimu schvalovat novelu stavebního zákona, která má pomoci překonat potíže s digitalizací stavebního řízení. Stavebníci budou v případě přijetí návrhu předkládat projektovou dokumentaci v digitální podobě a stavební úřady budou moci využívat své dosavadní systémy, které používali do letošního 1. července.

Reforma předložená vládou předpokládá postupné zvyšování věku pro odchod do důchodu až na 67 let a snižování výpočtu nových penzí.

Později do penze by ale měli jít všichni, kdo se narodili po roce 1965. Každý další ročník o měsíc později. Tedy lidé narození v roce 1975 ve věku 65 let a deset měsíců. Každý si to může sám pro sebe lehce spočítat.

Nejdříve v 67 letech by do důchodu měli jít všichni, kdo se narodili v roce 1989 nebo později.

Opoziční ANO i SPD s tím kategoricky nesouhlasí.

„Hnutí ANO, bude-li mít k tomu příležitost, veškeré tyto nespravedlivé a unáhlené důchodové změny, které Fialova koalice prosazuje, podrobí kompletní revizi a z velké části zruší,“ prohlásila šéfka poslanců ANO Alena Schillerová.