Poslanci dokončí debatu o návrhu vlády, který zvýší věk odchodu do penze

Poslanci by měli dokončit druhé čtení vládního návrhu důchodové reformy, v němž mohou být podávány pozměňovací návrhy. Těch bude okolo tří desítek. Skupina vládních poslanců navrhuje stanovit nový strop pro odchod do penze na 67 let, opoziční ANO a SPD trvají na 65 letech. Snižování výpočtu nových penzí navrhují z novely vypustit.