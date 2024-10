Poslance čeká bitva o zvyšování věku odchodu do důchodu až na 67 let

Do penze by se mělo podle finální dohody vládní koalice odcházet maximálně v 67 letech. Nejdříve v tomto věku by do ní měli jít ale až všichni ti, kdo se narodili v roce 1989 nebo později.

Vláda počítá s postupným zvyšováním věku odchodu do důchodu ze současné hranice, která je 65 let. Pro všechny, kdo se narodili v letech 1966 až 1988 to má znamenat, že budou odcházet do penze každý rok o jeden měsíc později. Například lidé narození v roce 1972 v 65 letech a 7 měsících a ti, kdo se narodili v roce 1975, v 65 letech a 10 měsících.

Změna má podle vládní koalice pomoci k udržitelnosti důchodového systému, tedy aby na penze v přijatelné výši měli šanci i dnešní mladí lidé. „Schodek důchodového rozpočtu neustále roste a v roce 2050 by dosáhl 350 miliard korun, pokud bychom nic neudělali. To je pět procent HDP,“ uvedl premiér a předseda ODS Petr Fiala.

„Já myslím, že rozumný člověk se vlastně nemusí přít o to, jestli důchodovou reformu potřebujeme nebo ne, ale na základě jasných konkrétních faktů si myslím, že uzná každý rozumný člověk, že důchodovou reformu tato země potřebuje,“ řekl ve Sněmovně ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL.

Tato reforma nemůže vydržet, říká Schillerová

Podle šéfky poslanců opozičního ANO Aleny Schillerové návrh surově poškozuje hlavně silné populační ročníky narozené v sedmdesátých letech minulého století. „Tato reforma nemůže vydržet,“ říká Schillerová.

„Věk odchodu do penze zase zastropujeme na 65 letech, a ukončíme tak to asociální zvyšování věku odchodu donekonečna. A také umožníme lidem využívat předčasné důchody tak, jak tomu bylo za nás,“ řekl při předchozím projednávání vládního návrhu důchodové reformy šéf ANO Andrej Babiš.

Dalším neuralgickým bodem vládního návrhu je, kolik lidé a které profese budou mít nárok na odchod do předčasné a zároveň nekrácené penze.

Přes 100 tisíc lidí může ještě vypadnou oproti vládnímu návrh ze seznamu náročných profesí a zůstane jich má necelých 15 tisíc. Návrh podali šéfové poslaneckých klubů ODS Marek Benda a TOP 09 Jan Jakob.

Při druhém čtení návrhu důchodové reformy na poslední chvíli navrhli vypustit ze seznamu náročných profesí s nárokem na odchod do předčasného důchodu bez jeho krácení lidi v profesích ve třetí kategorii rizika kvůli faktorům vibrace, zátěž chladem, zátěž teplem nebo celková fyzická zátěž, jde-li o zátěž při dynamické fyzické práci. A i když návrh nezískal podporu ve výboru pro sociální politiku, ODS a TOP 09 na něm trvají. Poslankyně STAN Pavla Pivoňka Vaňková řekla iDNES.cz, že návrh tak nakonec zřejmě projde a problém lidí ve třetí kategorii rizika se bude řešit jinak.

„Vytvořila se pracovní skupina, která bude tuto kategorii tři ještě nadále řešit. Budeme usilovat o to, abychom dokázali najít řešení především v tom spořicím pilíři, které této skupině umožní za příspěvku zaměstnavatelů právě odcházet třeba do předdůchodu, případně kompenzovat jejich finanční prostředky a příjmy během předčasného důchodu tak, aby i pro tuto skupinu byla jasná cesta, jak mohou při náročné pozici do důchodu odejít dříve bez buďto penalizací, nebo díky samotným úsporám,“ řekl Viktor Vojtko ze STAN.

Jiný recept navrhuje opoziční hnutí SPD. „Navrhujeme mimo jiné, aby se lidem, kteří odpracovali 45 let, nikterak nekrátil předčasný starobní důchod,“ uvedl předseda SPD Tomio Okamura.

Návrhy zákonů mohou poslanci schvalovat ve třetím čtení jen ve středu a v pátek od 09 do 14 hodin, pokud se nedohodnou na výjimce, tu ale může opozice blokovat. Na závěrečné hlasování o penzijní novele tak nejspíš dojde až příští týden v pátek dopoledne v čase, který si odhlasuje koalice.

Hlasování o novele vysokoškolského zákona

Dopoledne na řádné schůzi čeká poslance závěrečné hlasování o novele vysokoškolského zákona, která má upravit podmínky doktorandů včetně jejich lepšího ohodnocení. K vysokoškolské novele se sešly desítky pozměňovacích návrhů. Poslanci budou hlasovat třeba o uzákonění studentských úvěrů.

Sněmovna má ve schvalovat i novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která ruší možnost vracet tuto daň handicapovaným při nákupu auta. Místo toho by zákon mohl podle doporučení rozpočtového výboru zvýšit příspěvek na nákup nového auta o 85 tisíc korun. Novela zavádí výjimku pro firmy z jiných států EU, aby se při obratu pod 2 miliony korun nemusely registrovat k placení DPH.