Poslanci budou pokračovat v jednání před hlasováním o nedůvěře Babišově vládě

Babiš si tak je jistý, že snaha opozice vyjádřit nedůvěru vládě ANO, SPD a Motoristů sobě bude marná. „Výsledek se dá očekávat,“ řekl v úterý.
„Tahle země není a nebude Babišistán,“ prohlásil šéf ODS Martin Kupka, když zdůvodňoval, proč opozice mimořádnou schůzi iniciovala. Důvodem jsou podle Kupky rozpočtový Armagedon, Babišův střet zájmů a útoky vládní koalice na soudy, neziskový sektor i na veřejnoprávní média.
Po něm se ale v první den mimořádné schůze u řečnického pultíku střídali už jen politici vládní koalice. Kromě Babiše ještě osm dalších členů vlády a šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura.
Ve středu by se ke slovu měla více dostat i opozice. Nejprve řečníci s přednostním právem a zájem vystoupit má ještě dalších 53 poslanců. Zda se poslanci ve středu dostanou k hlasování, není jisté. Už v úterý někteří připouštěli, že jednat a hlasovat o vládě bude Sněmovna až ve čtvrtek.
Hlasování o nedůvěře vládě vyvolala opozice letos už podruhé. Jejímu pokusu vláda odolala počátkem února, jen dvacet dnů poté, co získala důvěru od 108 poslanců ANO, SPD a Motoristů sobě.
Žádný z poslanců vládní koalice ani nyní nenaznačil, že by se mohl přidat k opozici a hlasovat s ní proti vládě Andreje Babiše.