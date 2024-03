Dostupné nájemní bydlení nemá zpočátku převýšit 90 procent místně obvyklého

Poslanci schválili novelu, která má stanovit pravidla pro dostupné nájemní bydlení. Zprvu by nemělo převýšit 90 procent místně obvyklého nájemného. V dalších letech by se mohlo zvyšovat o inflaci, ale nejvýše o čtyři procenta ročně. Nájemníci v dostupném bydlení by měli mít smlouvu zpravidla až na dva roky s možností prodloužení na dobu určitou.