Poslanci budou schvalovat zákon, který řekne, co je dostupné nájemní bydlení

Poslanci mají v pátek schvalovat novelu, která má stanovit dostupné nájemní bydlení. To by zprvu nemělo převýšit 90 procent místně obvyklého nájemného. V dalších letech by se dostupné nájemné mohlo zvyšovat o inflaci, ale nejvýše o čtyři procenta ročně. Změnu bude obsahovat vládní novela zákona o Státním fondu podpory investic.