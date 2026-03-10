Poslanci dorazí v lidových krojích a jednat budou o digitální ekonomice

Ve Sněmovně vystoupí i taneční soubory z Maďarska, Polska, Slovenska a České republiky a bude tam i výstava krojů zemí visegrádské čtyřky.
Záštitu akci poskytli předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, ministr kultury Oto Klempíř, předseda zahraničního výboru Radek Vondráček, poslankyně Hana Ančincová, Monika Brzesková, Eliška Olšáková, Lucie Šafránková a kancléř Martin Plíšek.
Poslanci budou jednat o novém zákonu o digitální ekonomice, který přinese přísnější pravidla pro on-line tržiště nebo sociální sítě.
Mohli by se dostat i k projednávání návrhu, který politikům zmrazí platy, není to ale jisté. Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě se dohodla na zmrazení platů politiků do roku 2030.