Poslanci rozhodují kvůli covidu o návrhu na desetidenní ředitelské volno

Při výuce na dálku i při mimořádném ředitelském volnu by měli rodiče žáků do deseti let věku nárok na ošetřovné. Školský zákon nyní umožňuje ředitelům vyhlásit pět volných dnů za školní rok, a to ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických. Hygienici mohou o uzavření školy rozhodnout při velkém počtu nakažených žáků.

Možnost vyhlásit mimořádné ředitelské volno nebo výuku na dálku by měly mít základní, střední, vyšší odborné, základní umělecké i jazykové školy. Na dálkové vzdělávání by škola měla mít možnost dočasně přejít po dohodě s vyučujícími, pokud by kvůli výpadku většího množství pedagogů v důsledku epidemie covidu-19 nešlo učit prezenčně.

Pro ředitelské volno by se škola mohla rozhodnout v případě, že by kvůli šíření nákazy dočasně nemohla zajistit ani distanční výuku. Pro mateřské školy počítá návrh pouze s možností mimořádného ředitelského volna.

Jednání o mimořádném ředitelském volnu brzdí hlavně to, že se poslanci SPD snaží zabránit tomu, aby došlo v úterý na jednání o následujícím bodu, jímž je možnost korespondenční volby pro české občany v zahraničí.

V 18 hodin poslanci budou poslanci posledního z místopředsedů Sněmovny. Hnutí ANO se bude snažit na tuto pozici prosadit bývalého vicepremiéra, exministra průmyslu a exministra dopravy Karla Havlíčka. SPD chce tento post získat pro Tomia Okamuru. Podle dohod ve Sněmovně by ale poslední dosud neobsazený post místopředsedy dolní komory parlamentu měl připadnout hnutí ANO. To již dříve neúspěšně na tento post navrhovalo bývalého předsedu Sněmovny Radka Vondráčka.

