Poslanci budou řešit výroční zprávy a hospodaření České televize

Politici budou ve čtvrtek ve Sněmovně řešit hlavně Českou televizi. Budou projednávat starší výroční zprávy o činnosti a o hospodaření veřejnoprávní ČT za roky 2018 a 2019. Za normálních okolností by to měla být spíše nuda, ale někteří politici svými výroky televizi „ostřelují“, což ještě umocňuje to, že začátkem října jsou volby do Sněmovny.