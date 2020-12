Jako Velký Bratr z Orwella, vadí opozici úřad, který by mohl zavírat obchody

Vláda premiéra Babiše se podle TOP 09 rozhodla napsat volné pokračování románu George Orwella.

„Úlohy Velkého bratra se v něm má zhostit úřad Státní hygienické služby, který by dostal možnost zasahovat do základních lidských práv, plošně zavírat školy, obchody, omezovat i podnikání a k tomu ještě šmírovat občany. Celá situace je o to závažnější, že vláda přípravu tohoto návrhu tajila,“ kritizuje počínání vlády předsedkyně opoziční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Centralizace hygienických stanic by podle předsedy STAN Víta Rakušana nic dobrého v současnosti nepřinesla. „Přece nemůžeme na pokyn jednoho člověka se pustit do slova a do písmene do šmírování lidí, aniž by to bylo jakkoli kontrolováno,“ uvedl Rakušan. Snaha vlády podle něj přesahuje rámec daný Ústavou České republiky.



Podle poslance KDU-ČSL Marka Výborného se vytváří téměř úřednická totalita. Centralizovaná hygienická služba pod dohledem hlavního hygienika by podle návrhu novely měla také například pravomoc omezit či zakázat cestování, omezit setkávání mezi lidmi, veřejnou dopravu, obchody, obchodní centra nebo vybrané služby, jako jsou například kadeřnictví, sauny nebo koupaliště. Může také zakázat nebo omezit veřejné i soukromé akce nebo nařídit státním institucím, krajům a obcím, aby vyčlenily pro izolaci nakažených své objekty.

„My to pokládáme za něco naprosto šíleného,“ řekl poslanec ODS Marek Benda. „Nepřipadá v úvahu, abychom to připustili,“ zdůraznil Benda. „Samozřejmě bychom se obrátili na Ústavní soud, ale já věřím, že to ani nepřijde do Poslanecké sněmovny,“ prohlásil poslanec.

„Je absurdní, aby náměstek ministra mohl zavírat republiku,“ řekl šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Právě pod náměstka ministra zdravotnictví byl nový mocný úřad Státní hygienické služby spadal.

Návrh byl v pondělí představen vládě a ministr zdravotnictví Jan Blatný ho hájil. „Je to něco, po čem všichni voláme,“ řekl ministr k návrhu, který zamířil do zkráceného připomínkového řízení. Blatný prohlásil, že věří, že pak zákon parlamentem zrychleně projde a že umožní vyhnout se vyhlašování nouzového stavu.

S tím ale podle vyjádření poslanců rozhodně nemůže počítat. Šéf hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší navrhl, aby se Sněmovna snahou ministra zdravotnictví zneužít epidemii koronaviru ke vzniku nového mocného úřadu zabývala již nyní a „zatrhla“ vládě jeho přípravu.