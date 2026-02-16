Sněmovna by o Babišově a Okamurově vydání k stíhání mohla rozhodovat 5. března

O soudních žádostech o vydání předsedy ANO a premiéra Andreje Babiše a předsedy SPD a Sněmovny Tomia Okamury k trestnímu stíhání by mohla Sněmovna rozhodovat na mimořádné schůzi ve čtvrtek 5. března. Novinářům to řekl Okamura po pondělním jednání koaličních špiček. Doporučení, jak by mělo sněmovní plénum hlasovat, vydá mandátový a imunitní výbor v úterý. Očekává se, že výbor navrhne, aby Sněmovna soudním žádostem tentokrát nevyhověla.

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ke svolání mimořádné schůze se koalice ANO, SPD a Motoristů přiklání podle Okamury kvůli tomu, že se projednání soudních žádostí může protáhnout do noci. Vládní tábor si podle něho zároveň uvědomuje, že verdikt by měl padnout co nejdříve.

Další řádná sněmovní schůze začne v úterý 3. března. Svolání mimořádné schůze k soudním žádostem na čtvrtek bude znamenat mimo jiné to, že by se nekonaly pravidelné interpelace na členy vlády.

Policie obžalovala manažera Imoby z křivé výpovědi v kauze Čapí hnízdo

Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně Jana Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil. Oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí loni v červnu navíc zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.

Babiš dříve uvedl, že Sněmovnu o své vydání nepožádá. Kauzu označuje za politický proces, vinu dlouhodobě odmítá. Kauza Čapí hnízdo pokračuje čtvrté volební období. V minulosti vydali poslanci Babiše ke stíhání třikrát. Okamura se pozastavil nad tím, že soudy nebyly schopné za tak dlouhou dobu rozhodnout. „Není možné přes deset let čekat na soudní rozsudky,“ uvedl.

Chtějí mě stíhat za plakát, upozorňuji na bezpečnostní rizika, říká Okamura

Okamura čelí stíhání v souvislosti s předloňskými plakáty hnutí před senátními a krajskými volbami. Státní zástupce podal obžalobu na předsedu SPD i jeho hnutí pro podezření z podněcování k nenávisti loni v srpnu. Okamura opakovaně označil stíhání za politicky motivované a za snahu ho umlčet. V pondělí řekl, že se za protimigrační plakát nestydí. Loni v únoru, tedy v minulém volebním období, ho Sněmovna k stíhání vydala.

Přátelství, nebo autorita? Expertka popisuje největší úskalí začínajících učitelů

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okramura při příchodu na koaliční jednání.

Podmínky získání zvláštního dlouhodobého pobytu pro uprchlíky, kteří do Česka utekli před válkou na Ukrajině, projednává vláda. Mají být stejné jako loni za předchozího kabinetu. Uprchlíci musí žít v...

