Fiala z SPD tvrdil, že vláda může zákon využít k vyslání vojáků na Ukrajinu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Už nyní mají občané možnost stát se vojáky z povolání, vstoupit do aktivní zálohy nebo se zúčastnit dobrovolného vojenského cvičení. Dobrovolné předurčení bude čtvrtou možností, jak se budou občané moci zapojit,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová.

Člověk, který o ně požádá, by musel bezprostředně podstoupit jen zdravotní prohlídku. Pokud by se ale zhoršila bezpečnostní situace, musel by projít výcvikem.

Měním obrannou legislativu pro účely zapojení do válečného konfliktu, tvrdil politik SPD

„Zásadně mi tam chybí, že se v tomto případě nehovoří o obraně České republiky,“ řekl šéf poslanců SPD Radim Fiala. Tvrdil, že by změnu mohla Fialova vláda využít k vyslání českých vojáků do zahraničí, například na bojiště na Ukrajině. „Tento návrh zákona jasně mění obrannou legislativu pro účely zapojení občanů ČR do válečného konfliktu,“ tvrdil šéf poslanců SPD.

Ministryně obrany zatím na jeho vystoupení nereagovala.

„Chtěl bych se ohradit proti tomu, že chceme zavléct Českou republiku do války,“ ohradil se místo Černochové poslanec STAN Josef Flek.

„Měníme obrannou legislativu, abychom tam mohli být za tři dny. Tak co si o tom lidé mají myslet,“ reagoval na něj Radim Fiala.

Novela upravuje i odměňování vojáků v aktivní záloze a umožní ministerstvu obrany využívat údaje z informačních systémů veřejné správy k obrannému plánování i mimo stav ohrožení státu nebo válečný stav. Zakotví i zákonnou úpravu vojenských vlaků kvůli zajištění přednostního průjezdu po železnici.

Vláda Petra Fialy se také rozhodla také do zákona zakotvit, že na obranu půjdou každý rok minimálně 2 procenta hrubého domácího produktu.

Souvisí to se závazky, které vyplývají z členství Česka v NATO, a jde i o reakci na situaci v Evropě po invazi Ruska na Ukrajinu. „Peníze, které vynaložíme na obranu, se znásobují,“ řekl premiér po projednání návrhu ve vládě.