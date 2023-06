Poslanci mají schvalovat změnu bodového systému i možnost řídit už od 17 let

Možnost řídit osobní auto pod dohledem mentora od 17 let má přispět k větší bezpečnosti na silnicích. Smyslem je získávání řidičských dovedností pod dohledem zkušeného bezúhonného řidiče-mentora. Za porušení povinností bude mentorovi nahlášenému na dopravním úřadě hrozit pokuta až 25 tisíc korun. Od 18 let bude moci mladý řidič jezdit sám.

Vládní novela zavádí také řidičský průkaz na zkoušku. Obsahuje i ustanovení o možnosti zvýšit místní úpravou maximální povolenou rychlost na dálnici až na 150 kilometrů za hodinu.

Bodový systém má být jednodušší a srozumitelnější. Systém trestných bodů by se měl zúžit z pěti sazeb na tři, nově bude možné přidělit 2, 4 nebo 6 bodů.

Maximální příděl šesti bodů a pokuta 25 tisíc korun má hrozit i za překročení rychlosti o 50, respektive 40 kilometrů v hodině mimo obec a v obci, vjezd na železniční přejezd přes zákaz nebo jízdu na červenou. U té se pokuta zvýší pětinásobně na 25 tisíc korun. Za nasbíraných 12 trestných bodů řidič přijde o řidičský průkaz, stejně jako dosud.

Pokuta na místě se u závažných přestupků zdvojnásobí až na 5500 korun. Tresty se zmírňují u bagatelních prohřešků, jako je porušení zákazu zastavení a stání, nerozsvícení světel, zapomenutí dokladů nebo špatné parkování, kde se snižuje horní hranice pokuty na místě z 2000 korun maximálně na 1500 korun, respektive domluvu, a body se nezapisují.

K předloze se sešly čtyři desítky pozměňovacích návrhů. Sněmovna by mohla schválit například rozšíření výjimky ze zákazu jízd kamionů, který platí zejména v neděli odpoledne. Zákaz neplatil i pro jízdu do místa vykládky v Česku a navazující jízdě bez nákladu do místa bydliště řidiče nebo sídla či provozovny dopravce.

Ze zákona by na návrh poslankyně ANO Zuzany Ožanové měla zmizet povinnost dodržovat minimální odstup při předjíždění cyklistů. Nová povinnost dodržovat bezpečný odstup 1,5 metru platí od loňského ledna. „Vnímáme, že pravidlo bylo zavedeno celkem nedávno,“ odmítá ale takovou změnu ministr dopravy Martin Kupka.

Ožanová také navrhuje, aby cyklisté tam, kde jsou cyklostezky, je museli využívat a nemohli jet jinudy, a také to, že přilba pro cyklisty by měla být povinná bez ohledu na věk. I k tomu se staví Kupka rezervovaně.

Přesnější vymezení práce na dohodu

Hlasovat budou poslanci také o podobě novely zákoníku práce, která se týká například přesnějšího vymezení práce na dohody a zavedení nároku na kratší úvazky nebo práci na dálku pro rodiče s dětmi do devíti let věku.

Podle zdravotnického výboru by regulace práce na dohody mohla snížit dostupnost pracovníků ve zdravotním provozu a ve svém důsledku ohrozit kvalitu poskytování péče.

Změna zákona má dát zaměstnavatelům možnost poskytovat lidem pracujícím z domova paušální náhradu nákladů například za spotřebované energie.

Pokračování boje o smlouvu s USA má být odpoledne

Ve schvalování česko-americké obranné smlouvy (DCA) budou poslanci odpoledne. Jednání přerušili v úterý o půlnoci na návrh Marka Bendy z ODS. Noční jednání o tak důležité věci označil za nedůstojné.

Ministryně obrany Černochová poslancům řekla, že smlouvu má sjednanou celkem 24 členských států Severoatlantické aliance.

Smlouvu v úterý ve Sněmovně podpořil expremiér a šéf ANO Andrej Babiš. „Žádné základny, žádní vojáci tady nebudou,“ řekl Babiš. Pro smlouvu bude většina ANO, v odporu proti ní tak zůstala ve Sněmovně samo hnutí SPD.