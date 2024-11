Poslanci rozhodnou o novele lex Ukrajina, prodlouží ochranu uprchlíkům

Poslanci by měli dokončit schvalování novely lex Ukrajina, která uprchlíkům před Putinovou válkou z Ukrajiny zajistí prodloužení dočasné ochrany. „Je to reakce na evropské rozhodnutí, kde dočasná ochrana je prodloužena do konce března roku 2026,“ řekl poslancům ministr vnitra Vít Rakušan.