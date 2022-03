Novým památným dnem bude 25. červen, den odchodu okupačních vojsk

Poslanci schválili senátní návrh zákona, podle nějž by se významným dnem měl stát 25. červen jako Den odchodu okupačních vojsk, který by připadal na výročí podpisu protokolu o odsunu sovětských vojsk z území bývalého Československa v roce 1991. „Má to svoji symboliku ve dnech, které prožíváme,“ řekla šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.